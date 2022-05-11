酸「總統講話比較有用」侯友宜：有的問題沒改善完畢

新北市長侯友宜今主持防疫應變會議暨市政會議表示，共存過程中醫療量能是關鍵，新北每次都快速轉換並向中央反映，有的已經改善，有的則沒改善完畢；他還分析，近來疫情因為周末篩檢量少及民眾自主降低活動，所以在1萬7000人左右徘徊，但未來一定還會走一段高峰期。

侯友宜說明，清零變共存過程中，醫療量能是決勝關鍵，新北又屬重中之重，每個步驟都要快速反應及轉換，所以期間在中央權限底下配合外，也自主應變，將地方看到的問題反應中央，希望中央快速調整。

至於在昨日講了「總統講話比較有用」後中央有無回應，侯友宜說，地方反映一定是最快，且其中新北是最快，每次碰到狀況就會用任何方式與指揮中心溝通，希望指揮中心能立即反應，近來很多問題中，有的已經改善，有的還沒改善完畢，大家一起努力及面對。

另外，侯友宜分析，新北本土確診曲線圖，都在1萬6000人、1萬7000人高峰徘徊，主因為周末篩檢量較少，且民眾自主降低活動，所以這不能代表常態性狀態，若大家慢慢回到常態共存生活，曲線一定還會往上走一段高峰期。

侯友宜呼籲，希望65歲長者疫苗接種率能更高，尤其75歲長輩更需要打，越脆弱的族群越要打，另外近來學生疫苗也開始啟動，學校要持續關心後續情形，以提供家長最好選擇。