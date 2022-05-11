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影／質疑進口唾液快篩標準 國民黨要求指揮中心說明

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
國民黨上午舉行記者會，除批評指揮中心阻礙民眾海外自購快篩試劑，議員徐弘庭質疑，去年有40件唾液快篩試劑進口案被駁回，為何福又達的Gmate火速核准。記者曾原信／攝影
國民黨上午舉行記者會，除批評指揮中心阻礙民眾海外自購快篩試劑，議員徐弘庭質疑，去年有40件唾液快篩試劑進口案被駁回，為何福又達的Gmate火速核准。記者曾原信／攝影

國民黨上午舉行記者會，針對民眾海外自購快篩試劑議題，質疑指揮中心標準，台北市議員徐弘庭指出，去年有多達40件進口唾液快篩試劑案遭食藥署駁回，但福又達進口Gmate卻兩周火速核可，徐弘庭要求指揮中心說明，過去40件駁回的標準為何。

徐弘庭指出，去年6至12月間，40件進口唾液快篩試劑案遭到食藥署以資料不齊駁回，但福又達公司卻在今年4月申請進口韓國Gmate唾液快篩試劑時，兩周就過關，並且，Gmate唾液快篩於馬來西亞每劑售價約台幣100元，但台灣開賣價為230元，徐弘庭表示，每劑獲利扣掉成本約150元，以3000萬劑來算，利潤高達45億，徐弘庭質疑當中存在不正當的利益關係，要求指揮中心說明。

國民黨上午舉行記者會，除批評指揮中心阻礙民眾海外自購快篩試劑，議員徐弘庭（左一）更質疑去年有40起申請唾液快篩專案進口案全部都被食藥署以資料不齊全駁回，質疑指揮中心標準。記者曾原信／攝影
國民黨上午舉行記者會，除批評指揮中心阻礙民眾海外自購快篩試劑，議員徐弘庭（左一）更質疑去年有40起申請唾液快篩專案進口案全部都被食藥署以資料不齊全駁回，質疑指揮中心標準。記者曾原信／攝影
國民黨上午舉行記者會，除批評指揮中心阻礙民眾海外自購快篩試劑，議員徐弘庭質疑，去年有40起申請唾液快篩專案進口案全部都被食藥署以資料不齊全駁回，質疑指揮中心標準。記者曾原信／攝影
國民黨上午舉行記者會，除批評指揮中心阻礙民眾海外自購快篩試劑，議員徐弘庭質疑，去年有40起申請唾液快篩專案進口案全部都被食藥署以資料不齊全駁回，質疑指揮中心標準。記者曾原信／攝影

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