快篩荒 國民黨籲放寬個人自用快篩劑輸入標準

國民黨主席朱立倫為此呼籲比照之前的口罩及血氧機，開放民眾自主少量從海外購入快篩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，從未禁止廠商自主進口，指揮中心也製哏圖批朱製造假訊息。國民黨文傳會今天舉行記者會回擊，指揮中心惡意「張冠李戴」，意圖用誤導式的澄清，來掩蓋快篩劑準備不足、又阻礙人民海外自購自救的無能。

對於指揮中心澄清「政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食品藥物管理署緊急授權的快篩試劑」，國民黨表示，與朱立倫呼籲「開放民眾自主少量從海外購入快篩」，毫不相干，廠商進口與民眾自主海外採購為何能相提並論？指揮中心的「政治性澄清」實質上根本是栽贓抹黑。

國民黨指出，國內快篩劑嚴重不足已是既定事實，連日來，排隊搶購快篩劑的民眾怨聲載道、等不到快篩劑配額的各縣市政府更是抱怨連連。前副總統陳建仁接受外媒專訪時坦言，政府沒有準備好足夠的快篩試劑，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」。

國民黨指出，不僅台北市府喊快篩劑非常缺，要求中央釐清分配；甚至桃園市長鄭文燦也說，希望中央配賦能快一點、多一點；基隆市長林右昌更說「快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨」。蔡政府防疫作為的慌亂無章，連自家人都看不過去、挺不下去。

國民黨表示，人民請旅外親友寄送快篩劑回台自救，但依照目前規定不僅需繳交規費，且曠日廢時。以口罩、醫療用血氧機為例，自去年7月27日起，進口250片以下口罩（醫用、非醫用或兩者合計），無須向貿易局申請輸入許可。去年6月28日食藥署放寬「醫療用血氧機」可從國外輸入攜帶免申報，但1人1台為限只到去年底。

國民黨表示，疫情嚴峻之際，相關醫療器材可免申報由國外親友郵寄或攜帶回台已有前例，當前國內急需快篩試劑，為何不能立即啟動相關的緊急措施？為何蔡政府決策總是慢半拍，食藥署居然還需要開會研議，已經有前例的緊急措施，為何不能即刻比照啟動？

國民黨呼籲，蔡政府應立即放寬個人自用快篩劑輸入的標準，對於旅外親友寄送快篩劑回台，開放一定數額以下免申請、免規費的措施。