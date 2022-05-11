退輔會報告現3種國名 馮世寬定調這版：不能跟華視一樣

國民黨立委溫玉霞今於外交及國防委員會質詢退輔會主委馮世寬，退輔會預算解凍報告中的四份決議文，我國國名為何出現中華民國、中華民國台灣、中華民國(台灣)3種不同版本？馮世寬回應，對中華民國四字忠貞不二，下次文件不會這樣，他也打趣地說，不能跟華視一樣弄錯了。

對於解凍報告中美國退伍軍人協會的決議文，為何有各種不同版本？馮世寬回應，是從外交部的文件翻譯出來；溫玉霞也進一步要求，要跟外交部說翻譯不對，並詢問馮是否對中華民國四字忠貞不二？馮世寬則肯定回答「是的」。

溫玉霞詢問，依照憲法我國就是中華民國，有這麼多不同版本該如何改進？馮世寬表示，他有跟同仁說，不要完全抄錄外國人給的文件，特別有這樣的指示，「下次我們自己文件不會有這樣的」。

至於文書表達錯誤會有什麼後果？馮世寬表示，會嚴格要求，「不能跟華視一樣，電視弄錯了」。