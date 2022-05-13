北市單日確診數破千後聲量狂增58%！柯文哲被炎上跟它有關

市長柯文哲近期提出的防疫政策一直為外界所關注，除了拋出「不排除軟封城」的說法之外，和指揮官陳時中互轟，同時也和前副總統陳建仁來回攻防，都讓柯文哲近期累積不少討論聲量。

2022-05-13 07:36