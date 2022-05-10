美國務院官網弦外之音 趙怡翔：不再期望兩岸和平統一

美國國務院大幅更新對台政策說明，我駐美代表處政治組前組長趙怡翔今天在臉書貼文指出，在更新版的文字中，還有一段絕對不能錯過。在「台美關係」段落的尾端，新一版本提及「美國持續鼓勵以台灣人民的意願和最大利益為原則，和平解決兩岸分歧。」趙怡翔說，相較美國過往的兩岸政策，這是一個相當大的轉折，代表美方不再對和平統一抱持任何期望。

美國國務院近期更新對台政策說明，刪除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等文字，而將 「台美共享價值」、「六項保證」等語納入其中。

趙怡翔指出，過往美國政策向來強調，任何兩岸關係上的變動，必須皆由兩岸人民同意。講得更直接一點就是，台灣的未來必須跟對岸綁在一起，沒有自己選擇的權利。這是美國的長期政策，目的為了避免兩岸關係上過大的衝擊。

他進一步指出，但在新一版本中已經排除這些文字，強調不再是「兩岸人民的同意」，而是「台灣人民的意願和最大利益」；意味著，美方清楚台灣是成熟民主國家，應擁有自己未來的選擇權，任何兩岸上的變動，都必須符合台灣民意。這才是最基本的原則。

這番文字是從哪裡出現？趙怡翔說，必須回溯到民主黨2020年的外交政策立場。當年，民主黨首度將過往「一中原則」文字改寫成為「民主黨堅持台灣關係法，並持續鼓勵以台灣人民的意願和最大利益為原則，和平解決兩岸議題。」當年負責民主黨外交政策、拜登競選團隊的首席外交顧問，就是現在的美國國務卿布林肯，今天能看到如此大的變動，背後的功勞還是要感謝布林肯的支持。