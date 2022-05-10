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總統府新增12人確診 與正副總統皆無接觸史

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。本報系資料照
總統府發言人張惇涵。本報系資料照

總統府今天新增12名確診案例，6名總統府員工、3名國安會員工、3名憲兵，總統府發言人張惇涵表示，這些案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵表示，總統府新增12名確診案例，包括6名總統府員工、3名國安會員工，以及3名憲兵。3名憲兵案例中，2名為休假中憲兵，另匡列同寢室密切接觸者1人，快篩陰性已先行隔離。

張惇涵說，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。

新冠肺炎 COVID-19 總統府發言人 張惇涵

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