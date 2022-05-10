【重磅快評】南韓之鑑 綠營追殺檢察官 不怕民意逆襲？

曾擔任南韓檢察總長的新總統尹錫悅今天就職，他在檢察總長任內曾因偵辦行動危及執政者遭撤換，如今透過選舉贏得大位，或可見南韓民心之所向；對照台灣檢察界這幾天因監察院對曲棍球案的二度彈劾，蔡政府近幾年對司法、檢察體系中不順其意者一再追殺的作為，難道不怕民意逆襲？

尹錫悅擔任檢察官時，曾偵辦前總統朴槿惠任由閏密崔順實干政案，並起訴行賄的三星集團副會長李在鎔，卻在擔任檢察總長時危及當權者而遭總統文在寅拔官；他當選總統、尚未就任前，文在寅先修法剝奪多項檢察官偵辦重大案件的權力，這一路發展，對照國內檢察體系這幾年的發展，格外有種熟悉感。

蔡英文總統就職演說引起最大掌聲的司法改革，如今，普羅百姓普遍感受不到司改做了什麼，但看到蔡政府上任沒多久就裁撤曾起訴前總統、貪官、重大政商犯罪的特偵組；這幾年，檢調重點偵辦國安案件，發表對政府不力言論，往往就被查水表；但對於執政黨被控涉嫌圖利、貪瀆的案件幾乎毫無作為，連綠營派系要角的高鐵三百萬現金疑雲，都查無下文而不了了之。

另一方面，監察院追殺不迎合綠營所求司法官的腳步卻從未停歇，前監委陳師孟多次針對曾審理陳水扁案件、判馬英九無罪的法官發動調查，不只遭批政治力介入司法，更引爆監察權與司法權的憲政爭議。

特定監委為涉及民進黨前立委段宜康的曲棍球案、追究檢察官責任的行動更未終止。段宜康二○一四年的指控被法院認證缺乏證據；監委彈劾的承辦檢察官陳隆翔，也被懲戒法院認定彈劾理由不成立而駁回，如今憑著蔡總統提名監委的人數優勢下，即使沒有新事實、新證據，監院仍能二度提出彈劾。

蔡政府推動的轉型正義，為許多戒嚴時期蒙受不白之冤者提出平反，監察院更設立號稱獨立的人權委員會，但當今監委二度彈劾負責曲棍球案的檢察官，宛如要向全國檢察官展示，對於綠營指控藍營政治人物的案件就該起訴，否則就犯了滔天大罪沒兩樣。

威權時期外力干預司法的黑暗歷史，後來蓄積出體系內、外推動改革司法的力量，讓台灣的法治漸漸步上正軌；蔡政府上任後，一方面透過立法緊縮檢察官偵辦權貴的權限、另一方面對司法、檢察人事採取「順我者升官、逆我者整肅」手法，宛如時光倒流。

韓國前陣子因文在寅修法完全剝奪檢方調查權，引發一波檢察總長、檢察長接連請辭抗議潮。同樣面臨內憂外患的台灣檢察體系，在昨天的檢察總長交接典禮上，新、卸任檢察總長都對陳隆翔遭二度彈劾一事發聲，對於監察院淪為另一個整肅異己的東廠，各方不滿聲浪日高，蔡政府若持續無視此一憲政亂象，民意終有反撲之日。