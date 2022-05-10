2度彈劾陳隆翔的提案監委聲明：無政治追殺

監察院二度彈劾承辦曲棍球案檢察官陳隆翔，引發法界大反彈。本次提案彈劾的監察委員高涌誠、林郁容今天首度發出公開聲明表示，二度彈劾被指控涉及違反「一事不再理」、政治追殺等，均非屬實。但法界人士直言，二位監委不僅曲解懲戒法院意旨，且聲明中主張該案有「新事證」，卻沒再約詢陳隆翔，僅憑監委單方面認定就提案彈劾，更凸顯程序不正義。

高涌誠、林郁容指出，懲戒法院對於陳隆翔彈劾案歷次判決，都一致認為本案提出之新事證，不符合監察法第8條第1項後段規定之「審查」要件，判決不予併案審理；懲戒法院既有前開的認定，提案委員即依判決意旨，另行提案彈劾，於5月5日召開彈劾案審查會，經審查決定彈劾成立，移送懲戒法院審理，以善盡憲法所賦與糾彈不法的責任，參照懲戒法院意旨自無違反一事不再理的原理原則。

高涌誠、林郁容表示，為避免影響懲戒法院之審查，彈劾案文已依規定移送並上網公布，本案靜待職務法庭審理，並尊重職務法庭對於個案的判斷及決定。

熟悉監察法的法界人士批評，兩位監委聲明的言下之意，是懲戒法院要再彈劾一次，監院只是照做，但如此說法根本是打模糊仗；懲戒法院的意旨，是在打槍監院所提的「彈劾案文」與「調查報告」差距實在太大，才判決不予併案審理，監委沒有回答為何當初彈劾品質如此粗糙，也刻意略過本案產生監察法第八條爭議的背景脈絡，難以自圓其說。

法界人士也說，監委聲明主張該案有「新事證」，但彈劾案文中所載內容，與第一次彈劾陳隆翔所提的調查報告重點幾乎無異，是否屬「新事證」已有疑義；再者，若真有新事證，難道不用約詢陳隆翔，給當事人說明機會嗎？

綠營人士表示，監委高涌誠、蔡崇義，因彈劾過許多司法官，素有「司法官最頭痛人物」封號，第一次彈劾陳隆翔亦是由兩人提案；但這回再彈劾，蔡崇義卻退出了，改由過去與民進黨派系新潮流頗有淵源的監委林郁容補上，由於該案事關新潮流要角段宜康，從提案監委人選的轉變，也可看出政治力介入痕跡與監察權、司法權角力的微妙變化。