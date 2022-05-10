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赴泰參加APEC部長會議 鄧振中：將提所有對台重要事項

聯合報 / 記者張加／即時報導
行政院政務委員鄧振中（左2）參與中經院WTO及RTA中心舉辦的「我國加入WTO 20周年意義及展望」研討會。記者張加／攝影
行政院政務委員鄧振中（左2）參與中經院WTO及RTA中心舉辦的「我國加入WTO 20周年意義及展望」研討會。記者張加／攝影

行政院政務委員鄧振中將率團赴泰國出席APEC貿易部長會議，由於不少APEC會員經濟體為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國，我方可望藉此機會爭取支持；鄧振中今受訪說，此會議對台灣是很好的機會，所有對台灣重要的事情，都會提出。

亞太經濟合作會議（APEC）9日至22日在泰國曼谷舉行第二次資深官員會議以及貿易部長會議，鄧振中將率團出席21、22日的貿易部長會議。

鄧振中行程滿檔，6月12日至15日參與在日內瓦總部舉行的第12屆世界貿易組織（WTO）部長會議，6月26日至29日率團赴美出席「選擇美國」（Select USA）投資高峰會。

鄧振中今參與中經院WTO及RTA中心舉辦的「我國加入WTO 20周年意義及展望」研討會，會後受訪談及APEC貿易部長會議，他表示，那是個很好的場合，當然我方會利用機會，多和其他會員見面，無論是正式安排或場邊的機會，我方都會運用。

記者詢問，是否向部分會員經濟體爭取支持我加入CPTPP與美國即將啟動的「印太經濟架構」？鄧振中僅說，所有對台灣重要的事情，需要大家幫忙或需要其他國家一起配合的，我方都會提出來。

在研討會的問答環節，鄧振中提及開放美豬、福島食品，表示台灣若要參加國際社會，就要準備好接受國際標準，否則給國際的印象，就是台灣不遵守規範。對於WTO體系面臨嚴峻挑戰，鄧振中則認為，WTO已是非常穩定的國際體系，並不會變成可有可無，還是會繼續影響國際經貿秩序。

駐WTO常任代表羅昌發以視訊方式參與研討會，他提出WTO所面臨的幾項挑戰，包括WTO原本希望接納中國、改變中國，現在變成沒有改變中國，反而WTO需要改變；其他挑戰包括WTO能否規範經濟脅迫行為，其在立法方面的困境，以及新冠疫情、戰爭對WTO的衝擊等。

羅昌發說，WTO不該變成可有可無，若WTO弱化，基本上對台灣是不利的；另一方面，我國要參與多邊貿易體系，又要照顧產業利益，需要有些平衡。

WTO APEC

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