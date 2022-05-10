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重複彈劾檢察官 藍委批監察院「華視化」沒救了

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院二度彈劾偵辦曲棍球協會侵占公款案的檢察官陳隆翔，過程甚至完全沒約詢陳。國民黨立院黨團總召曾銘宗今天砲轟監察院超級誇張，監察院已經「華視化」、沒救了，應該要修憲把監察院給廢掉。國民黨立委賴士葆抨擊，監委把自己當成第四審，違背憲法干預司法獨立的核心價值，多年來一直上演濫權之亂。

曾銘宗指出，大家都在忙著防疫，監察院卻約談都沒約談陳隆翔，就發動二次彈劾，監察院已經「華視化」了，這會造成寒蟬效應，司法院大法官應該出面檢視監察權侵犯司法權，有無違憲；司法院及法務部也不能沒有聲音，默默承受。

國民黨立委李貴敏說，如今監察院是成為司法單位、行政單位的太上皇了嗎？這次二次彈劾檢察官難道是下馬威、下指導棋？還是要相關單位成員唯命是從？如果司法院做出的判決，監察院都不能信賴、尊重，也不按照憲法上的各機關的獨立精神處理，又怎能要求民眾信賴司法院的判斷？

李貴敏說，「一事不再理」是簡單的司法原則，希望監察院別再撈過界，別作東廠，別私設刑堂；民主得來不易，綠油油的監委諸公們，請考量社會觀感，適可而止。

賴士葆說，陳師孟任監委時常發表驚世金句，說要用彈劾、糾舉辦綠不辦藍的法官，他高調違憲調查、約詢承審法官，當時有1500法官聯署抗議；走了陳師孟，監察院沒有變好，現在監委高涌誠等人二度彈劾檢察官陳隆翔，要把他移送懲戒法院，這是道地的政治追殺。

賴士葆質疑，將來承審的法官如果判決不合監察院的意思，可能會同樣慘遭被追殺的命運。去年的疫苗之亂、疫情破口，傳出監委要約談，行政院長蘇貞昌喝斥約談不厚道也不公平，監委就全然鴉雀無聲，監督的角色完全錯亂。

賴士報說，依照憲法規定，監委應當超越黨派，但是蔡英文總統提名的監委都是具有綠色背景的人士，不只是監察院，還有中選會、NCC，所有的獨立機關都變成為政黨效力的類東廠；五院的分際混亂模糊，蔡總統要負最大責任。

監察院 華視 國民黨

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