趙少康批7月降級不公布確診數是為選舉 陳時中回應了

指揮中心日前預估，國內疫情將在5月底、6月初迎來最高峰，指揮官陳時中日前說，7月考慮將新冠肺炎從第5類法定傳染病降至第4類，屆時不再公布確診人數，中廣董事長趙少康批評，陳時中這是想落跑去選舉的「先期部署」。陳時中今反駁，「不要每件事都跟選舉連在一起」。

趙少康批，台灣疫情才剛開始爬坡，亂成一團時，蔡政府應該卯足勁做好防疫，不要口罩、、疫苗、快篩、藥品、病房等醫療資源全都慢半拍，只有對如何逃避防疫責任、跳船參選，等不及要「先期部署」，讓世界看笑話。

對於遭控在國內疫情最嚴峻時，卻打算在7月將新冠肺炎改為第4類，屆時不必在公布確診數。陳時中今表示，不要每件事都跟選舉連在一起，政務官有政務官該做的事。

媒體詢問，5月9日台灣本土確診破4萬例，高於韓國、日本及澳洲，成為世界單日確診第一多的國家？陳時中說，不只昨天4萬，我們前天、大前天都有4萬6千例，今天5萬例，持續幾天超過4萬例，其他國家疫情正在降，我們相對在高峰、正在升溫，可參考各國經驗控制疫情。

有醫師以Rt值1.6推估，今日確診數應破7萬例，實際上卻僅5萬多例，是否潛藏太多社區黑數或是假日效應？陳時中表示，有各種可能性，計算方式不同等等，我們現在能得到的數據就是這樣，會做下一步推估使用。他說，黑數一定有，若檢驗量能到極限，黑數就會變多，但現在距離檢驗極限還有一段距離。

陳時中日前說，已撥給北市73萬快篩試劑，但遭北市否認，北市副市長黃珊珊更批是謠言？陳時中說，這部分不清楚，請黃跟北市衛生局問清楚，5月9日那批快篩已經送到北市聯絡人倉庫，應在某中學、由某教官簽收。

另外主計長朱澤民昨在立院稱，要跟指揮中心發言人莊人祥要快篩，遭外界質疑是否「授權」或「私相授受」？陳時中回應，快篩劑沒有什麼特權，以前自由市場買賣時，跟配給制不同，即便在實施配給制情況下，大家也可以互通有無，不會有問題。

陳說，但若莊副有大量在賣，當然有問題，但朋友之間，以前可能都有先買，像前段時間大家覺得我聲音怪怪，我做PCR、快篩也是自己買，只是說現在市場賣比較貴一點，因此實名制價錢希望平價一點。

立委蔡壁如將發起政府免費提供快篩連署，呼籲中央免費提供，未來是否可行？陳時中反問，「每樣東西都要政府免費提供嗎？」，要免費提供的東西就多了，如果說在量足價穩的情況下，若又全部免費提供，可能另外又有「浪費」的聲音出來，因為這些都是防疫物資。

有專家建議，接下來疫情高峰，最好讓未接種疫苗的長者6月中之前都不要出門？陳時中說，不會對老人家這麼殘忍，希望趕快打疫苗，周圍人也要打好，疫苗打好才能讓疫情控制比較好，也能保護自己家人。