快訊

趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

QA整理／傳染病降級理賠減少？居家照護有給付嗎？保戶疑惑一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康批7月降級不公布確診數是為選舉 陳時中回應了

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
指揮官陳時中日前說，7月考慮將新冠肺炎從第5類法定傳染病降至第4類，屆時不再公布確診人數，中廣董事長趙少康批評，陳時中這是想落跑去選舉的「先期部署」。記者許正宏／攝影
指揮官陳時中日前說，7月考慮將新冠肺炎從第5類法定傳染病降至第4類，屆時不再公布確診人數，中廣董事長趙少康批評，陳時中這是想落跑去選舉的「先期部署」。記者許正宏／攝影

指揮中心日前預估，國內疫情將在5月底、6月初迎來最高峰，指揮官陳時中日前說，7月考慮將新冠肺炎從第5類法定傳染病降至第4類，屆時不再公布確診人數，中廣董事長趙少康批評，陳時中這是想落跑去選舉的「先期部署」。陳時中今反駁，「不要每件事都跟選舉連在一起」。

趙少康批，台灣疫情才剛開始爬坡，亂成一團時，蔡政府應該卯足勁做好防疫，不要口罩、、疫苗、快篩、藥品、病房等醫療資源全都慢半拍，只有對如何逃避防疫責任、跳船參選，等不及要「先期部署」，讓世界看笑話。

對於遭控在國內疫情最嚴峻時，卻打算在7月將新冠肺炎改為第4類，屆時不必在公布確診數。陳時中今表示，不要每件事都跟選舉連在一起，政務官有政務官該做的事。

媒體詢問，5月9日台灣本土確診破4萬例，高於韓國、日本及澳洲，成為世界單日確診第一多的國家？陳時中說，不只昨天4萬，我們前天、大前天都有4萬6千例，今天5萬例，持續幾天超過4萬例，其他國家疫情正在降，我們相對在高峰、正在升溫，可參考各國經驗控制疫情。

有醫師以Rt值1.6推估，今日確診數應破7萬例，實際上卻僅5萬多例，是否潛藏太多社區黑數或是假日效應？陳時中表示，有各種可能性，計算方式不同等等，我們現在能得到的數據就是這樣，會做下一步推估使用。他說，黑數一定有，若檢驗量能到極限，黑數就會變多，但現在距離檢驗極限還有一段距離。

陳時中日前說，已撥給北市73萬快篩試劑，但遭北市否認，北市副市長黃珊珊更批是謠言？陳時中說，這部分不清楚，請黃跟北市衛生局問清楚，5月9日那批快篩已經送到北市聯絡人倉庫，應在某中學、由某教官簽收。

另外主計長朱澤民昨在立院稱，要跟指揮中心發言人莊人祥要快篩，遭外界質疑是否「授權」或「私相授受」？陳時中回應，快篩劑沒有什麼特權，以前自由市場買賣時，跟配給制不同，即便在實施配給制情況下，大家也可以互通有無，不會有問題。

陳說，但若莊副有大量在賣，當然有問題，但朋友之間，以前可能都有先買，像前段時間大家覺得我聲音怪怪，我做PCR、快篩也是自己買，只是說現在市場賣比較貴一點，因此實名制價錢希望平價一點。

立委蔡壁如將發起政府免費提供快篩連署，呼籲中央免費提供，未來是否可行？陳時中反問，「每樣東西都要政府免費提供嗎？」，要免費提供的東西就多了，如果說在量足價穩的情況下，若又全部免費提供，可能另外又有「浪費」的聲音出來，因為這些都是防疫物資。

有專家建議，接下來疫情高峰，最好讓未接種疫苗的長者6月中之前都不要出門？陳時中說，不會對老人家這麼殘忍，希望趕快打疫苗，周圍人也要打好，疫苗打好才能讓疫情控制比較好，也能保護自己家人。

陳時中 趙少康 新冠肺炎

延伸閱讀

將帥無能諷陳時中累了嗎？ 呂玉玲：北北基桃先發1快篩

陳時中曝從國外買快篩試劑會放寬 但若沒台灣EUA「無法當證明用」

痛批陳時中朝令夕改 羅智強曝民眾心聲：只會避重就輕

陳時中赴醫院視察沒通知 侯友宜：下次帶他去看中央沒解決的問題

相關新聞

趙少康批7月降級不公布確診數是為選舉 陳時中回應了

指揮中心日前預估，國內疫情將在5月底、6月初迎來最高峰，指揮官陳時中日前說，7月考慮將新冠肺炎從第5類法定傳染病降至第4...

誰發國難財／高端大股東的唾液快篩比疫苗還好賺？藍委爆：大賺45億

食藥署上月火速通過高端疫苗大股東「福又達」的韓國唾液快篩，引發爭議。雖然食藥署表示，福又達能通過申請，是因為最早提出申請且送交資料齊全，才能搶得頭香，但根據國民黨立委林奕華和台北市議員徐弘庭掌握的資料，僅去年6月起，食藥署就駁回了有高達40次分別來自8個國家的唾液快篩的專案進口申請，其中也包括此次福又達通過申請的韓國唾液快篩。林奕華估計，如果按照現在傳出的福又達唾液快篩試劑價格來計算，獲利將比高端出售500萬劑疫苗的總收入還高。

台鐵趕在太魯閣事故調查報告前推工安要點 挨批：應付社會要求

運安會今日（10日）公布太魯閣408車次事故最終調查報告，發現多達34項風險問題，因此對台鐵局提出安全規範應包含施工前風險識別及評估原則、要求每日施工通報之機制等9項改善建議；然而台鐵趕在運安會公布報告前，急就章地實施臨軌工程安全防護要點，卻被員工批評照抄建議、毫無邏輯，顯然只是為了應付社會要求，依舊沒改到痛點。

7月不再公布確診數 趙少康酸陳時中為落跑參選先期部署

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮官陳時中宣布，7月新冠肺炎將由第五類法定傳染病降為第四類，不再公布確診人數。中廣董事長趙少...

痛批陳時中朝令夕改 羅智強曝民眾心聲：只會避重就輕

有意參選桃園市長的羅智強，連日批評衛福部長陳時中的防疫策略。今天他也揭露2位民眾的心聲，痛批陳時中的防疫要訣「朝令夕改、...

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」 為拜登亞洲行先鋪路？

美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。 這個變動看起來事先沒有徵兆，但其實並不是突乎其來的政策變動，事實上，這是整體拜登中國政策重新評估的結果，這個時候公布，也有為拜登的亞洲之行做鋪墊的意味。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。