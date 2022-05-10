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趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

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7月不再公布確診數 趙少康酸陳時中為落跑參選先期部署

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自趙少康臉書
圖／取自趙少康臉書

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮官陳時中宣布，7月新冠肺炎將由第五類法定傳染病降為第四類，不再公布確診人數。中廣董事長趙少康今嘲諷，陳時中對於逃避責任想落跑去選舉的「先期部署」，真令人嘆為觀止。

趙少康指出，趙少康指出，不論7月是不是達到疫情高峰，不論是否降到第四類法定傳染病，都不應該不讓大家知道每日確診人數，因為聰明靈活的台灣人會根據每天確診人數調整自己的社交活動，不公布確診人數，反而讓大家無所適從。

趙少康表示，看看美、日、歐、星、港，就算走到疫情下坡階段，還是會公布確診數字，讓大家知道疫情進展狀況，假藉降一級就裝傻不公佈疫情，是掩耳盜鈴，是矇住眼睛就以為看不到，是鴕鳥，是替陳時中要競選掃除障礙。

趙少康批評，反正不公布每日確診人數，不知道中重症及死亡數字，就當疫情已經過去，這就叫製造假象、自欺欺人。

他也說，在台灣，疫情才剛開始爬坡，亂成一團的時候，蔡政府最好還是卯足勁做好防疫工作，不要口罩、疫苗、快篩、藥品、病房全都慢半拍落後部署，只有對如何逃避防疫責任，如何跳船參選，「等不及要先期部署，讓世界看笑話」。

疫情 趙少康 陳時中

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