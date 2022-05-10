台南幼兒園隱匿確診害一家4口染疫 市府重罰13萬5千元

台南市上周傳出六甲區某私立幼兒園有幼兒確診，但園方卻未依規定停課，造成其他園內另一幼童全家4人全部確診，台南市政府經調查，今天公布懲處結果，將依違反傳染病防治條例第37與43條，未停課及規避疫調，分別開罰1萬5000元及12萬元，總計這家幼兒園被罰款13萬5000元。

有民眾在網路「爆怨公社」上發文，指自己的孩子就讀的幼兒園班上有孩子確診，但園方卻沒有在第一時間停課清消，而是好像根本沒這回事，並隱匿確診者前一天到幼兒園。

市府表示，遭指控的幼兒園4月26日傍晚接獲有1名學生確診通知，疫調人員要求匡列並通知學生停班課，但幼兒園隔天並未停課，衛生局28日才接獲通報。台南市教育局長鄭新輝表示，台南訂有學校及幼兒園停課標準，有師生確診該班就必須停課7天，幼兒園在疫調人員前往疫調時，說詞反覆一變再變。

衛生局表示，中央疫情指揮中心在5月8日放寬校園、幼兒園等匡列原則，但在之前，根據教育局在4月12日的公告，台南市所屬學校因應COVID-19實施暫停實體課程標準，其班級內有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日，且確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍等人員之班級，在被匡列篩檢者結果未確認為陰性前，暫停實體授課2日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。

而有關「爆怨公社」PO文，透露兒子幼兒園班上有同學確診，園方沒有第一時間停課清消一案，經調查園方面對衛生所、教育局數次疫情調查時未詳實說明，接獲確診個案未即時停課，導致疫情擴散，衛生局於5月9日予以嚴懲，依傳染病防治法第43條第2項、第37條第1項規定，分別裁罰12萬、1萬5000元鍰。

傳染病防治法第37條第1項規定「地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機關（構），採行下列措施：包括管制上課、集會、宴會或其他團體活動，第43條第2項規定「地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行其他必要之措施，並報告中央主管機關。傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。」。

商品推薦