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陸海空軍刑法修法明初審 洩密對象樣態不再只有敵人

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

立法院司法及法制、外交及國防委員會明日聯席併案審查「陸海空軍刑法部分條文修正草案」。行政院提出修法版本，將針對洩密對象、犯罪態樣，區分為敵人，外國、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，以及一般人民，並擬提高剌探軍事機密的刑度。

陸海空軍刑法第20條原條文為「洩漏或交付關於中華民國軍事上應秘密之文書、圖畫、消息、電磁紀錄或物品者，處三年以上十年以下有期徒刑。戰時犯之者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。洩漏或交付前項之軍事機密於敵人者，處死刑或無期徒刑。」

草案則增訂「洩漏或交付前項之軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者，處5年以上12年以下有期徒刑。戰時犯之者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑」。

國防部法律事務司針對修法提出書面報告表示，此次修正陸海空軍刑法，主要是因應當前中共對我國家安全的威脅與日劇增，且考量軍事機密攸關軍事作戰的成敗，一旦遭不法洩漏、交付、刺探或收集，均足以使國家安全遭受重大危害。

法律事務司說，為完善軍事機密維護，配合反滲透法及國家機密保護法的規範，修正陸海空軍刑法部分條文，針對洩密對象、犯罪態樣，嚴謹區分為敵人，外國、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，以及一般人民，且增訂報請核定中軍事機密的保護，適度調整刑責，以期周延。

國軍 立法院

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