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採購1500萬元快篩試劑 外交部：已贈友邦宏都拉斯

聯合報 / 記者張加／即時報導
副總統賴清德（左）今年一月底率團赴友邦宏都拉斯，與宏都拉斯總統卡斯楚舉行雙邊會談並贈交防疫物資。圖／取自總統府網站
副總統賴清德（左）今年一月底率團赴友邦宏都拉斯，與宏都拉斯總統卡斯楚舉行雙邊會談並贈交防疫物資。圖／取自總統府網站

有關外交部編列1500萬預算購買快篩，外交部發言人歐江安說明，今年1月採購一批快篩試劑，為我國捐贈友邦宏都拉斯的人道救援物資。

外交部今舉行例行記者會，有媒體詢問，外交部編列1500萬預算購買快篩的用途與流向。

外交部發言人歐江安表示，今年1月採購快篩試劑，是我國應邀出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，已隨副總統賴清德所率特使團的專機運送到宏國，並已完成捐贈的防疫物資。

歐江安說，我國希望在卡斯楚就職的第一天，以具體行動展現我國與宏國新政府共同抗疫的誠意，不是提供外交部或外館同仁使用，是協助友邦人民的救援物資。

歐江安指出，該批防疫物資的採購過程公開透明，並在符合我國政府採購法的規範下辦理；卡斯楚對於台灣即時援助公開申謝，並期盼未來能夠持續強化台宏兩國在各領域的合作關係。

根據總統府新聞稿，賴清德於宏都拉斯當地時間1月27日與卡斯楚會晤，賴清德贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資予卡斯楚，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同渡過疫情難關。

快篩試劑 外交部 卡斯楚

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