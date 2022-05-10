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民眾黨宜蘭黨部批搶買快篩「類群聚」
針對年底選舉，民眾黨在宜蘭提名4名參選人，縣黨部今天召開行腳記者會，批評政府防疫政策缺乏配套，民眾一窩蜂搶買快篩試劑，不但買不到，更造成「類群聚」，今天參選人下鄉行腳傾聽民眾，從頭城鎮民代表會出發沿台9線走到羅東火車站，請鄉親持民眾黨的理念及參選人。
民眾黨這次在宜蘭市及羅東鎮各提名1人參選縣議員，在頭城鎮及羅東鎮也各提名1人參選鎮民代表，縣黨部主委李偉華說，新冠肺炎爆發，中央疫情指揮中心雖是根據疫情狀況滾動調整防疫規定，但永遠跟不上民眾需求，尤其是快篩試劑實名制，造成民眾大排長龍為購買篩劑，造成「類群聚」發生。
他批評，政府之前所謂的「超前部署」已經淪為口號，呼籲必須針對確診及隔離者提供補助救助金及足夠使用的快篩試劑，使其生活恢復正常。
羅東鎮縣議員參選人謝志得建議，由於偏遠村里或高齡長輩、年幼孩童等要到指定的醫院篩檢站，交通不便，請縣政府增置「行動快篩車」，以利就近篩檢，共同抗疫。
宜蘭南澳山地鄉日前受到喜宴傳播鏈的影響，萬人確診率全國居冠，宜蘭市縣議員參選人尤文瀚表示，南澳是往來東部的重要通道，多數遊客休息的中繼站點。隨著疫情全國蔓延，確診人數不斷增加，建請相關單位務必確保年長者及幼童的醫療需求，視情況評估增派緊急救護支援駐點，此外也要強化休息站、便利商店、公廁等疫情傳播熱區的清潔消毒。
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