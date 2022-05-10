快訊

用戶成原始人暴怒！台灣之星斷訊1小時多 公司說明：台電設備故障

中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

過1天就生變！12日兒童BNT疫苗無法抵台 陳時中認了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨宜蘭黨部批搶買快篩「類群聚」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣黨部批評政府的防疫作為，缺乏配套，今天帶著參選人下鄉行腳、傾聽基層民意需求。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供
民眾黨宜蘭縣黨部批評政府的防疫作為，缺乏配套，今天帶著參選人下鄉行腳、傾聽基層民意需求。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供

針對年底選舉，民眾黨在宜蘭提名4名參選人，縣黨部今天召開行腳記者會，批評政府防疫政策缺乏配套，民眾一窩蜂搶買快篩試劑，不但買不到，更造成「類群聚」，今天參選人下鄉行腳傾聽民眾，從頭城鎮民代表會出發沿台9線走到羅東火車站，請鄉親持民眾黨的理念及參選人。

民眾黨這次在宜蘭市及羅東鎮各提名1人參選縣議員，在頭城鎮及羅東鎮也各提名1人參選鎮民代表，縣黨部主委李偉華說，新冠肺炎爆發，中央疫情指揮中心雖是根據疫情狀況滾動調整防疫規定，但永遠跟不上民眾需求，尤其是快篩試劑實名制，造成民眾大排長龍為購買篩劑，造成「類群聚」發生。

他批評，政府之前所謂的「超前部署」已經淪為口號，呼籲必須針對確診及隔離者提供補助救助金及足夠使用的快篩試劑，使其生活恢復正常。

羅東鎮縣議員參選人謝志得建議，由於偏遠村里或高齡長輩、年幼孩童等要到指定的醫院篩檢站，交通不便，請縣政府增置「行動快篩車」，以利就近篩檢，共同抗疫。

宜蘭南澳山地鄉日前受到喜宴傳播鏈的影響，萬人確診率全國居冠，宜蘭市縣議員參選人尤文瀚表示，南澳是往來東部的重要通道，多數遊客休息的中繼站點。隨著疫情全國蔓延，確診人數不斷增加，建請相關單位務必確保年長者及幼童的醫療需求，視情況評估增派緊急救護支援駐點，此外也要強化休息站、便利商店、公廁等疫情傳播熱區的清潔消毒。

民眾黨宜蘭縣黨部批評政府的防疫作為，缺乏配套，今天帶著參選人下鄉行腳、傾聽基層民意需求。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供
民眾黨宜蘭縣黨部批評政府的防疫作為，缺乏配套，今天帶著參選人下鄉行腳、傾聽基層民意需求。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供

快篩試劑 疫情 羅東

延伸閱讀

台南祭出打疫苗送快篩試劑 長者接種意願提升

林為洲質疑弘朗資本才3百萬 如何標得近4億快篩採購案

「不要坐辦公室看數字」 時力籲政府全面公費補助快篩

新北教育局：國高中生有快篩陽 全班得線上教學

相關新聞

尹錫悅就任 學者：台韓合作空間多關係可望升溫

韓國新總統尹錫悅就職典禮今天舉行，台灣智庫副執行長董思齊表示，雖然此次韓國外交部因期待中國重量級人物到訪，未邀請台灣政要...

避免排隊群聚 時力籲政府設快篩預購平台

時代力量立法院黨團今天召開記者會表示，本土疫情嚴峻，政府應該要讓民眾更便利的取得快篩試劑，例如可用現有的實名制，開放快篩...

蔡英文讓李鴻鈞接監院副院長 意在分化2024的柯文哲、宋楚瑜？

蔡英文總統提名親民黨秘書長、前立委李鴻鈞出任懸缺的監察院副院長，咨文昨天送抵立法院。李鴻鈞對此一人事任命對蔡英文表示感謝，並稱獲親民黨主席宋楚瑜勉勵，因監察院行使職權須超越黨派，他宣布會退出親民黨。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，本月底前會處理此一人事案。

採購1500萬元快篩試劑 外交部：已贈友邦宏都拉斯

有關外交部編列1500萬預算購買快篩，外交部發言人歐江安說明，今年1月採購一批快篩試劑，為我國捐贈友邦宏都拉斯的人道救援...

民眾黨宜蘭黨部批搶買快篩「類群聚」

針對年底選舉，民眾黨在宜蘭提名4名參選人，縣黨部今天召開行腳記者會，批評政府防疫政策缺乏配套，民眾一窩蜂搶買快篩試劑，不...

政府醫療量能不足 苦果家長承擔

最近許多家長都經常面臨這些難題，小朋友發燒或是快篩陽性，到底要不要前往醫院、送急診，以及是否要讓小孩子去學校上課。孰令致之？才會讓民眾陷入這些抉擇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。