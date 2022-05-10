快訊

職人經紀幫操盤 「最美博士」聊性事一砲而紅

防疫神單爆出承保理賠爭議 防疫保單之亂從何而來？

菲律賓總統大選：小馬可仕狂勝嚇死自由派？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林為洲質疑弘朗資本才3百萬 如何標得近4億快篩採購案

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林為洲上午在竹北召開參選理念記者會，順道批評快篩採購案。記者巫鴻瑋／攝影
林為洲上午在竹北召開參選理念記者會，順道批評快篩採購案。記者巫鴻瑋／攝影

立委林為洲今天上午舉辦參選竹北市長理念發表記者會，一開始便將炮火指向衛福部高達3億8千萬元的快篩採購案，質疑弘朗生物科技如何以3百萬資本額標得如此龐大的採購案，批「若財力不足無法交貨怎麼辦？」

林為洲指出，中央流行疫情指揮中心對快篩試劑的準備沒有「超前部署」，不僅現在快篩仍缺貨，政府在釋出採購案時，因為現況急需，使得採購案公告期太短，他點出許多大型廠商根本都不知道有採購案，反而讓能力可能不足的小公司意外得標。

他認為這是特別條例導致的亂象，造成大型廠商被排除，指出如果是按照平時正常的採購程序，以弘朗生物科技這樣資本額僅330萬元的「鄉間農舍小公司」，根本不符合投標資格，卻因緊急採購得利。

林為洲擔心，不只是採購資格有疑慮，如果屆時快篩試劑必須以現金交貨，以弘朗生物科技持有的資本額來看，可能手頭上根本沒有那麼多現金，導致快篩交貨出現問題。

快篩試劑 林為洲 疫情

延伸閱讀

5月底至6月初高峰期 要備專責病房

影／藍委質疑300萬資本額動物藥商 卻接上億快篩訂單

動物藥商接手3.8億快篩採購 藍黨團：高登2.0？

影／桃醫桃療合併案引爭議 林為洲批因人設事

相關新聞

林為洲質疑弘朗資本才3百萬 如何標得近4億快篩採購案

立委林為洲今天上午舉辦參選竹北市長理念發表記者會，一開始便將炮火指向衛福部高達3億8千萬元的快篩採購案，質疑弘朗生物科技...

美國務院更新網頁 外交部：拜登政府對台承諾堅若磐石

針對美國國務院5日更新網站上有關美台關係的事實清單文字，我外交部今指出，美國拜登政府對台承諾堅若磐石，我國會深化與美合作...

民進黨桃園市長接班人是誰？ 蘇貞昌、鄭文燦這樣說

桃園市長鄭文燦今年底卸任，針對民進黨桃園市長接班人選，行政院長蘇貞昌今天上午表示，鄭文燦在桃園執政，不但連任也獲得桃園市...

採購1500萬元快篩 外交部：已贈友邦宏都拉斯

外交部今天表示，今年1月份採購一批1500萬元的快篩試劑，是捐贈至友邦宏都拉斯的防疫物資，副總統賴清德特使團應邀出席宏都...

「不要坐辦公室看數字」 時力籲政府全面公費補助快篩

疫情急遽升溫，快篩試劑卻供不應求。時代力量立法院黨團今舉行記者會呼籲，執政黨和指揮中心「不要坐在辦公室裡看報表數字」，應...

美國更新台美事實清單文字 國民黨：國家定位立場不變

美國國務院最近更新關於美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除「台灣是中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。