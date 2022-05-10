林為洲質疑弘朗資本才3百萬 如何標得近4億快篩採購案

立委林為洲今天上午舉辦參選竹北市長理念發表記者會，一開始便將炮火指向衛福部高達3億8千萬元的快篩採購案，質疑弘朗生物科技如何以3百萬資本額標得如此龐大的採購案，批「若財力不足無法交貨怎麼辦？」

林為洲指出，中央流行疫情指揮中心對快篩試劑的準備沒有「超前部署」，不僅現在快篩仍缺貨，政府在釋出採購案時，因為現況急需，使得採購案公告期太短，他點出許多大型廠商根本都不知道有採購案，反而讓能力可能不足的小公司意外得標。

他認為這是特別條例導致的亂象，造成大型廠商被排除，指出如果是按照平時正常的採購程序，以弘朗生物科技這樣資本額僅330萬元的「鄉間農舍小公司」，根本不符合投標資格，卻因緊急採購得利。

林為洲擔心，不只是採購資格有疑慮，如果屆時快篩試劑必須以現金交貨，以弘朗生物科技持有的資本額來看，可能手頭上根本沒有那麼多現金，導致快篩交貨出現問題。