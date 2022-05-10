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民進黨桃園市長接班人是誰？ 蘇貞昌、鄭文燦這樣說
桃園市長鄭文燦今年底卸任，針對民進黨桃園市長接班人選，行政院長蘇貞昌今天上午表示，鄭文燦在桃園執政，不但連任也獲得桃園市民給予最大的肯定，但選舉還是要很努力，從各方面來贏得人民給予執政的機會，（人選）這方面要由黨部安排。
民眾黨桃園市長提名參選人賴香伶，國民黨桃園市長有立委呂玉玲及剛辭北市議員的羅智強擬參選，民進黨桃園市長人選傳言紛紛，蘇貞昌出席桃園市2023世界客家博覽會世界館開工典禮，媒體訪問民進黨桃園市長接班人選作出回答。
蘇貞昌說，鄭文燦桃園執政連任和獲得桃園市民最大的肯定，桃園各方面建設也讓全國各地民眾稱譽有加，相信這樣的執政成績給桃園市民帶來幸福，同時對民進黨執政更有信心。
鄭文燦受訪表示，桃園不分南北、不分族群，他過去經營桃園的方法就是讓大家能夠了解每一個文化都是獨特、值得欣賞的，沒有文化的本位主義，只有互相學習、欣賞，這方面桃園已建立起傳統，相信任何一個候選人都必須站在這個傳統之上，才能夠做好城市治理。
鄭文燦說，桃園市長人選，民進黨有自己的步調和機制，他會尊重這個步調和機制來決定人選，他相信桃園在改變、在進步，市民的認同感也非常強。
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