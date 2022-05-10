「不要坐辦公室看數字」 時力籲政府全面公費補助快篩

疫情急遽升溫，快篩試劑卻供不應求。時代力量立法院黨團今舉行記者會呼籲，執政黨和指揮中心「不要坐在辦公室裡看報表數字」，應走出辦公室聆聽民眾心聲，並全面公費補助快篩，降低勞工負擔，加速快篩進口、國產專案審查、授權生產。

時代力量立委王婉諭指出，快篩不像過去口罩有原物料不足、產能受限的狀況，目前各國快篩生產早已上軌道，指揮中心應考量讓通過歐美EUA的廠牌盡速專案進口，並加速國產專案審查和授權生產，另建議指揮中心思考美、日、新加坡等國家曾實行公費快篩的政策，讓民眾沒有負擔地配合國家防疫。

王婉諭也強調，政府應讓民眾更便利地取得快篩試劑，包含利用現有實名制及盡速開放快篩採購平台，當民眾從國外自行採購少量快篩或國外親友寄送回來時，也應考量緊急狀態不需再提出相關申請文件。

時代力量立委陳椒華表示，三對象快篩陽性視同確診政策應盡速上路，直接視為確診，甚至所有人快篩陽性都不須PCR確認，減少病毒傳播機會及PCR檢驗負擔，「醫檢師已經過勞，非如指揮中心所說有餘裕」，因此應將量能留給高度懷疑染疫但快篩陰性者，特別是高風險族群如幼童、老人、脆弱族群及吸菸者，讓他們可盡早診治及給予抗病毒藥物。

時代力量立委邱顯智表示，若要讓疫情升溫速度不會快到衝垮醫療體系，現階段快篩就仍是防疫必要物資，面對購入快篩的成本，政府應該盡到最起碼的責任分擔，參考各國推出公費或免費快篩試劑政策。