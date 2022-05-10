快篩劑不足陳時中卻這反應 游盈隆嘆：和2年前判若兩人

快篩試劑不足讓國內新冠肺炎疫情再添變數。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，相較於前副總統陳建仁日前虛心坦承政府對快篩準備不足，疫情指揮中心指揮官陳時中的態度卻霸氣外露，而且霸到毫無道理的程度，此時的陳時中和2年前疫情剛起時，幾乎全民都喜歡的那個陳時中已判若兩人。

游盈隆指出，陳時中已經累了，2年多艱困的防疫工作，就算是鐵人也會倒，他其實已立下不少汗馬功勞，為台灣博得「台灣是全球最安全地方」的美名，台灣人會記得。

游盈隆說，但此時此刻，面對具有毀滅性的疫情危機，身負重責大任的指揮官應展現「以天下蒼生為己任，置個人禍福於度外」的非凡氣度、智慧與勇氣，虛心超越官僚行政體系的本位主義，充分反省檢討近期相關防疫作為與不作為的得與失，對與錯，才真正對得起國人，未來的路才能繼續走下去。

游盈隆表示，蔡英文總統近期三番兩次強調政府已購買一億劑的說法，亟欲安撫民心，但恐華而不實。種種跡象都顯示，蔡政府決策官員這次嚴重低估Omicron病毒爆發力，造成對人民健康與生命的傷害，以及社會與經濟生活的全面衝擊，難辭其咎。

游盈隆舉例，超商八大通路昨天上午十點起開始也能販售快篩試劑，這是政府試圖撲滅全台民眾怒火的努力，也代表甫實施11天的快篩實名制政策的重大修正。昨天超商通路販售成效欠佳，民眾仍選擇去藥局等候買一劑一百元的試劑，價格落差一劑達80元，或者說1.8倍，是主要原因。換言之，增加超商通路，並沒有立即解決快篩之亂。