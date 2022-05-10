美國刪台灣是中國一部分 綠委：用刪除方式表態

美國國務院最近更新官網上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，民進黨立委鄭運鵬說，美國用刪除的方式表態，不講可能比講出來更有力量。未來世界各國即使再講到一個中國，可能也不會再接「台灣屬於中國的一部分。」

鄭運鵬表示，過去世界主要國家都會宣稱是主張一個中國原則或一中政策，但為了避免刺激中國，都不太說明具體內容。這幾年世界局勢轉變，各國開始說明「我方所說的一個中國，和中國講的一個中國意義不同，我方有自己的認知」，意思大概是「我的一個中國就是P.R.C，和台灣沒有關係」。

民進黨立委林俊憲說，國務院近期更新的美台關係簡報中，刪除了「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等字眼，改以「台灣關係法、美中三公報、六項保證下的一中政策」描述，或許正是對中國吃豆腐的明確回應，直接用正面表列方式定義台美關係，不留給中國擴大解釋空間。

林俊憲說，美國一中政策與中國一中原則的差異，也多次解釋過，內涵完全不同，但過去美國為了維持戰略模糊，對中國擅自解釋的行為睜一隻眼閉一隻眼。反過來說，美國現在不留情面的打臉，就代表模糊正在被拋棄。

林俊憲認為，下一個觀察點在「美中三公報」上。如果往後對台外交敘述又少了這五個字，那就代表中國因素已不在美國的對台政策考量之內，純粹是台美自己的事。「只要中國繼續亂講話，就會讓這一天更早來臨！」