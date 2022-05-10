快訊

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

美國刪台灣是中國一部分 綠委：用刪除方式表態

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
美國國務院更新網站上的美台關係現況描述，引起關注。圖為美國與中華民國國旗。報系資料照片
美國國務院更新網站上的美台關係現況描述，引起關注。圖為美國與中華民國國旗。報系資料照片

美國國務院最近更新官網上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，民進黨立委鄭運鵬說，美國用刪除的方式表態，不講可能比講出來更有力量。未來世界各國即使再講到一個中國，可能也不會再接「台灣屬於中國的一部分。」

鄭運鵬表示，過去世界主要國家都會宣稱是主張一個中國原則或一中政策，但為了避免刺激中國，都不太說明具體內容。這幾年世界局勢轉變，各國開始說明「我方所說的一個中國，和中國講的一個中國意義不同，我方有自己的認知」，意思大概是「我的一個中國就是P.R.C，和台灣沒有關係」。

民進黨立委林俊憲說，國務院近期更新的美台關係簡報中，刪除了「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等字眼，改以「台灣關係法、美中三公報、六項保證下的一中政策」描述，或許正是對中國吃豆腐的明確回應，直接用正面表列方式定義台美關係，不留給中國擴大解釋空間。

林俊憲說，美國一中政策與中國一中原則的差異，也多次解釋過，內涵完全不同，但過去美國為了維持戰略模糊，對中國擅自解釋的行為睜一隻眼閉一隻眼。反過來說，美國現在不留情面的打臉，就代表模糊正在被拋棄。

林俊憲認為，下一個觀察點在「美中三公報」上。如果往後對台外交敘述又少了這五個字，那就代表中國因素已不在美國的對台政策考量之內，純粹是台美自己的事。「只要中國繼續亂講話，就會讓這一天更早來臨！」

美國 一中政策 林俊憲

延伸閱讀

台南社會住宅新地點 紅樹林水道就在旁邊

羅智強今遞辭呈週四生效 稱買房遷戶籍是「必然行動」

德國快篩之亂！民進黨團：高嘉瑜應該私下先溝通

民眾黨桃園市長民調曝 鄭運鵬奪冠、賴香伶緊追呂玉玲

相關新聞

美國務院更新網頁 外交部：拜登政府對台承諾堅若磐石

針對美國國務院5日更新網站上有關美台關係的事實清單文字，我外交部今指出，美國拜登政府對台承諾堅若磐石，我國會深化與美合作...

美國刪台灣是中國一部分 綠委：用刪除方式表態

美國國務院最近更新官網上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，民進黨立委鄭運鵬說...

篩檢站不足　陳時中：地方政府有需要就可以開

全台篩檢量能不足，引發民怨，外界期盼政府加開篩檢站。衛福部長陳時中今日表示，沒有加開問題，經費、辦法都擺在那，地方政府若...

陳建仁認為政府快篩準備不夠 民眾黨:給陳時中分數打折

前副總統陳建仁接受英國衛報訪問時坦言，政府在快篩試劑上準備不足。民眾黨立委高虹安今於黨團記者會中指出，陳建仁的說法，令人...

單日確診數會到20萬？ 陳時中坦言：不是沒有可能

衛福部長陳時中今日至新莊部立台北醫院視察及急診分流情形與綠色通道時被問及是否可能單日20萬人確診？陳時中回應，「也不是沒...

美國務院更新美台關係現況 納六項保證

美國國務院最近更新關於美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除「台灣是中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。