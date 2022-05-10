篩檢站不足 陳時中：地方政府有需要就可以開
全台篩檢量能不足，引發民怨，外界期盼政府加開篩檢站。衛福部長陳時中今日表示，沒有加開問題，經費、辦法都擺在那，地方政府若覺得有需要就可以開設，如果真的量能不足，需要中央協協助，會評估加以幫忙。
陳時中指出，篩檢站沒有加開不加開的問題，地方有需要，要開就可以開了，經費、辦法都在那裡，他們沒有限制誰能開或誰不能開篩檢站。
陳時中表示，如果地方政府覺得有必要，就可以加開篩檢站。他們也希望地方能多開設，若真的有需要，不會排除中央自己來開，但這不是徹底解決問題的方式，還是應該要分層負責，除非地方說量能不足，需要協助，中央才會來評估是否加以支援。
另外，跟上國際腳步開放邊境？陳時中說，台灣還是要看國內整體疫情控制的情況，並參考國際經驗，而不是直接跟著國際來走，國際經驗很重要，要根據這樣的經驗，設計最適合台灣的防疫方式。
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