單日確診數會到20萬？ 陳時中坦言：不是沒有可能
衛福部長陳時中今日至新莊部立台北醫院視察及急診分流情形與綠色通道時被問及是否可能單日20萬人確診？陳時中回應，「也不是沒有這個可能，大家都在積極準備」，現在打疫苗會產生防護力、感染也會形成防護力，但形成這樣的防護力前要從死亡來看社會付出的代價有多少。
陳時中今日上午至台北醫院視察篩檢分流情形時表示，今日來看這地方很重要，不能讓新冠肺炎的病人壓垮本來正常的醫療量能，現在跟以前Alpha、Delta不一樣，那時候致死率相對高，要集中力量照顧新冠肺炎的病人，現在Omicron致死率相對低、醫療需求高，如何適當分流，讓兩個部分都能得到滿足很重要。
陳時中指出，部立台北醫院1日要採檢2千多人，若這些人都到急診室，急診就塞爆了，急診業務無法進行。
陳時中表示，很高興院方讓採檢者集中在外圍，讓他們不要進去醫院，讓可能的新冠肺炎病人在外面採檢，另外讓批價，小兒科、正常急診病人直接進到醫院，做得井然有序，分流完整，也可以讓其他醫院來做參考。
陳時中提到，從清零走向共存這個階段，打疫苗是一個防護力、感染也會形成防護力，整體防護力從這兩個一起看，可是要形成這樣的防護力之前，社會付出的代價多少，要從死亡的情況來看。
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