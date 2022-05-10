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美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

陳建仁認為政府快篩準備不夠 民眾黨：給陳時中分數打折

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委高虹安。圖／民眾黨團提供

前副總統陳建仁接受英國衛報訪問時坦言，政府在快篩試劑上準備不足。民眾黨立委高虹安今於黨團記者會中指出，陳建仁的說法，令人意外跟民眾想法一致，「這段話也是對於指揮官陳時中的防疫準備上，給了打折的分數」

高虹安指出，疫情變化非常大，陳建仁身為公衛、醫學專家，理應提供大家真知灼見，但過程中，除了先前高端疫苗事情上有比較多發聲，陳建仁其他時間大多比較沉潛，只有在自己臉書發表看法。

高虹安表示，這次陳建仁提到快篩的事情，令人意外跟民眾一致，認為在快篩準備上政府確實有許多不足，「這段話也是對於指揮官陳時中的防疫準備上，給了打折的分數」。

至於是否認為陳建仁的發言，是為了跟陳時中在台北市長選戰上較勁，高虹安表示，目前不清楚民進黨在台北市選戰的布局，只知道人選可能包括陳時中、陳建仁及交通部前部長林佳龍，但在疫情緊張期間，民眾更關心民進黨政府如何幫人民守住疫情關卡，回復正常生活，「若有太多選舉考量，民眾會很反感」。

陳建仁 高虹安 陳時中

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