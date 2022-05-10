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美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

美國務院更新網頁 外交部：拜登政府對台承諾堅若磐石

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆媒體詢問，有關美國國務院5日更新網站上美台關係的事實清單文字。圖／截自外交部例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆媒體詢問，有關美國國務院5日更新網站上美台關係的事實清單文字。圖／截自外交部例行新聞說明會直播

針對美國國務院5日更新網站上有關美台關係的事實清單文字，我外交部今指出，美國拜登政府對台承諾堅若磐石，我國會深化與美合作，共同促進台海和平穩定。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆媒體詢問表示，美國國務院5日更新國務院官網有關台美關係的事實清單文字部分，美國國務院及美國在台協會（AIT）都已對外說明，他們強調美國相關政策沒有改變。

歐江安說，拜登政府上任以來，恪守台灣關係法及六項保證，對台承諾堅若磐石，美方也結合印太區域盟邦及夥伴，公開表達對台海和平穩定的重視。

歐江安表示，我國政府會持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，同時也會深化與美國等理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並且促進台灣海峽及整體印太區域的和平、穩定與繁榮。

美國國務院更新網站上的美台關係事實清單，與舊版相比，大幅調整內容，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。

對新舊版本的增刪與調整是否為美國傳遞政策改變的訊號，美國國務院一名發言人以背景說明方式回覆本報記者詢問表示，「美國的一中政策沒有改變」，超過40年來，美國的一中政策均基於台灣關係法、美中三公報和六項保證。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）也回覆本報指出，40多年來，美國的「一中政策」以台灣關係法、美中三個聯合公報、六項保證為依據；美國將持續支持以符合台灣人民意願與最佳利益的方式，和平解決兩岸分歧。

美國在台協會 國務院 台灣關係法

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