陳時中視察台北醫院 侯友宜：早一點來聽底下的聲音

國內疫情延燒，衛福部長陳時中今日上午赴部立台北醫院視察，而新北市長侯友宜上午受訪表示，疫情的第一線都是民怨，跟陳反映從3月講到5月，「雖然沒有通知我，但總是來了」，並建議不只部長要來，行政院、甚至最高層關心的人常常來第一線，以解決民怨。

侯友宜今日上午赴江翠社篩站旁視察防疫計程車，針對陳時中至部立台北醫院視察表示，疫情一剛開始就有跟陳說「第一線都是民怨」，尤其新北在浪頭上，碰到問頭都會陳時中講，但從3月講到現在5月了，已經隔一個多月，今天陳時中去視察部北「雖然沒有通知我，但總是來了」。

侯友宜直言，中央Trace、法傳系統從去年到現在也沒有多大的改善，這些都是第一線的問題，陳也知道改善速度不夠理想。此外，侯也建議不要只有陳時中來視察，中央的行政院、甚至最高層關心的人來看第一線的情況，因為法傳系統都是中央權責，地方沒有辦法處理，又是第一線遇到的問題，希望中央快速做好改變，不然就要常常來第一線，不是一個月才來，早一點聽到底下的聲音，以解決民怨。

另外，新北醫療量能如何應付飆升的確診數，侯說，新北會做好自主應變，從率先啟動居家照護，確診不到1500人就啟動，也開設最大的集中檢疫中心2177床，新北醫療量能雖然不足，但透過醫院降載，開出專責病床，提高居家照護的量能，未來面對高峰、海嘯型的確診，會全力以赴先行應變，以守住新北健康。