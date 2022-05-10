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影／漲健保可減少就醫？藍委質疑為掩飾醫療量能崩潰
針對衛福部即將調漲健保部份負擔，國民黨團上午召開記者會，痛批衛福部在現今萬物皆漲，防疫物資不足，疫情又如此嚴重的情況下，堅持調漲費用，簡直不顧百姓生活，蔡政府完全不知民間疾苦。
國民黨立委曾銘宗、萬美玲、謝衣鳳、呂玉玲等人抨擊衛福部調漲健保部份負擔的時間點，讓失控的疫情亂上加亂。表示無法接受蔡政府此時調漲健保部份負擔，尤其是在疫情期間，物價不斷升高的情況下，老百姓的日子已經很難過了，還要再來漲健保費。
國民黨團指出，現在的疫情是全面失控，不管是確診人數的暴漲，還是快篩劑不足，還有各種防疫的亂象，陳時中作為一個指揮官，不但沒有解決亂象，反而是在這個時間點調漲健保部分負擔的費用，加重民眾就醫的門檻，質疑是不是要利用這個漲價，讓民眾盡量減少去醫院看診，藉此來掩飾現在醫療量能全面崩潰的情況？如果真是這樣，真的太沒有良心了。
國民黨團表示，調整健保部分負擔最受影響的是六都以外醫療資源相對比較匱乏的都市，尤其是偏鄉地區的民眾受影響的程度更大，最近原物料上漲的情況，已讓台灣民眾的痛苦指數居高不下，今年又比去年痛苦指數更高，今年的農產品、蛋價等民生必需品都上漲，導致國內消費指數上漲非常多，如果衛福部再調漲健保部分負擔，大家可以想像，民眾的痛苦指數將會更高。
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