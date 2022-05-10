影／漲健保可減少就醫？藍委質疑為掩飾醫療量能崩潰

針對衛福部即將調漲健保部份負擔，國民黨團上午召開記者會，痛批衛福部在現今萬物皆漲，防疫物資不足，疫情又如此嚴重的情況下，堅持調漲費用，簡直不顧百姓生活，蔡政府完全不知民間疾苦。

國民黨立委曾銘宗、萬美玲、謝衣鳳、呂玉玲等人抨擊衛福部調漲健保部份負擔的時間點，讓失控的疫情亂上加亂。表示無法接受蔡政府此時調漲健保部份負擔，尤其是在疫情期間，物價不斷升高的情況下，老百姓的日子已經很難過了，還要再來漲健保費。

國民黨團指出，現在的疫情是全面失控，不管是確診人數的暴漲，還是快篩劑不足，還有各種防疫的亂象，陳時中作為一個指揮官，不但沒有解決亂象，反而是在這個時間點調漲健保部分負擔的費用，加重民眾就醫的門檻，質疑是不是要利用這個漲價，讓民眾盡量減少去醫院看診，藉此來掩飾現在醫療量能全面崩潰的情況？如果真是這樣，真的太沒有良心了。