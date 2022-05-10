批陳時中防疫政策為選舉 蔡壁如：司馬昭之心路人皆知
民眾黨立委蔡壁如因確診在家隔離，她今在臉書質疑指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，是為了7月投入選舉，「司馬昭之心路人皆知」，她強調，與病毒共存不代表放棄防疫，「要共存，就要給人民和病毒共存的武器，有足夠和隨時、隨地可以取用的快篩試劑，人民才敢安心出門工作」。
「快要發瘋了！」隔離進入第五天的蔡壁如今透過臉書表示，誰不想過正常生活？誰不想回到疫情前的日子？她也想脫下口罩，但要脫下口罩要有必要條件，首先是疫苗普及率，尤其第三劑疫苗和老人疫苗普及率，必須到八成以上，以及足夠的快篩試劑和口服藥和達到一定程度的群體免疫。
蔡壁如表示，目前最急迫的是要有足夠的快篩試劑和口服藥，但她表示，陳時中的作法，就是想要在一定的時間內達到快速染疫、快速下降確診人數的「快升快降」模式，「是不是為了陳時中自己7月投入選舉的打算？有一句話叫司馬昭之心路人皆知」。
蔡壁如說，執政黨目前大如巨獸，在野黨淪為「狗吠火車」，要監督和阻止不當行政，必須全民一起來，她也強調，贊成共存，但共存不代表就要放棄防疫，「要共存，就要給人民和病毒共存的武器，有足夠和隨時、隨地可以取用的快篩試劑，人民才敢安心出門工作，沒有人喜歡每天捅鼻子，如果不是為了保護所愛的人不受病毒之苦，可以不篩當然就不篩，不篩就是陰，不是嗎？還是說，陳時中也是這麼想的？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言