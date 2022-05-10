徐欣瑩率百名青年入國民黨 朱立倫：她會是年底助選員

曾擔任過國民黨立委的民國黨前主席徐欣瑩，今上午率100名青年一起加入國民黨，國民黨主席朱立倫也親自出席歡迎。朱立倫致詞時強調，有人誤傳徐欣瑩是為了年底選舉，完全沒有這回事，她在國民黨最辛苦的時候，願意回到大家庭一起打拚。對於是否投入年底選戰，徐欣瑩表示，沒有去思考這個問題。

朱立倫上任後推動「同舟計畫」，迎昔日黨員回黨，有30萬信眾的悟覺妙天禪師也將以榮譽黨員身分回黨。朱立倫上午受訪時表示，上個月已頒發終身黨員狀。

朱立倫表示，他常說年輕人如果要做大官、賺大錢，去加入民進黨，在國民黨最困難的時候、在疫情最辛苦時候，大家還願意一起力挺，加入國民黨，他以最真誠的心，歡迎大家同舟共濟一起努力。徐欣瑩是他的老朋友，過去擔任新竹縣議員、到立委，表現有目共睹，也是非常優秀的人才。

外傳徐欣瑩此番回黨是為備戰年底新竹市長選舉，今再率百名青年大陣仗入黨，格外引發揣測。未來提名是否會引發地方反彈？朱表示，這都是誤傳、謠言，完全不是事實，徐欣瑩回到國民黨，沒有為年底任何選舉做個人打算，她會是年底的助選員，相信不管在新竹縣或其他地方，都會幫國民黨助選。

徐欣瑩表示，前陣子朱立倫來訪說「欣瑩回來吧！」現在正是國民黨最艱困的時刻，希望她回到國民黨一起為台灣這片土地努力。過去幾年，她歷經副總統選舉、縣市長選舉、立委選舉，也歷經組黨、輔選，以及立院與地方議會問政，是一趟成長學習的奇異之旅。

徐欣瑩說，在過去不算短的歷練中，讓她深刻感受到所處的台灣這片土地，面對世界巨變的挑戰，疫情嚴峻的不安，台灣前途分歧的焦慮，兩岸誤解與紛爭的恐慌，為了兩岸和平與台灣人民更高福祉，能有更安全更幸福的未來，她決定回到國民黨一起努力。

徐欣瑩說，「在國民黨最挫折的時候，我們要給它溫暖，助它一臂之力，」也希望讓台灣在野制衡力量更強大，讓台灣政局更健康，台灣民眾不要受到一黨獨大的傷害。

徐欣瑩2015年退出國民黨，成立民國黨並擔任黨主席，2019年民國黨併入悟覺妙天禪師的國會政黨聯盟，但國會政黨聯盟在2020推出的不分區立委均落選，同年3月解散。

當初徐欣瑩退黨時，同為黨主席的朱立倫曾說「離開不一定是最好的路」。朱立倫今被問到時笑稱，「現在回來不是最好的路嗎？我們今天在這邊歡迎大家，不管回來或新加入都是最好的路。」