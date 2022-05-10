快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

疫情燒不停 基層診所喊話：快篩劑、抗病毒藥快點補足

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
本土疫情延燒，嘉義縣每天近2百名確診人數，公用快篩試劑只配發8家診所，藥局及偏鄉衛生所販售試劑存貨不多，圖為新開設的配售點阿里山鄉衛生所。圖／嘉縣府提供
本土疫情延燒，嘉義縣每天近2百名確診人數，公用快篩試劑只配發8家診所，藥局及偏鄉衛生所販售試劑存貨不多，圖為新開設的配售點阿里山鄉衛生所。圖／嘉縣府提供

本土疫情延燒，嘉義縣每天近2百名確診人數，18鄉鎮市統統淪陷，公用快篩試劑只配發8家診所，藥局及偏鄉衛生所販售試劑存貨不多，嘉縣醫師公會理事長徐超群希望中央疫情指揮中心，增加試劑普及診所，抗病毒藥物比照克流感配發，方便治療愈來愈多確診的輕症、無症狀民眾。

徐超群說，目前輝瑞等抗病毒藥物，只給高危險的確診患者，要透過遠端看診，要簽同意書、填評估表等，程序繁複費時，對如同感冒的輕症、無症狀者，只有症狀治療給藥，面對快篩陽性、確診人數增加，既要與病毒共存，希望比照流感方式，配發克流感藥物，普及抗新冠病毒藥物，方便基層診所醫師給藥治療。

另，縣轄目前只有8家診所有衛生局配發公用快篩試劑，不普及不方便，基層診所遇到患者有症狀，要求快篩，診所無公用快篩試劑，希望增加配發公用快篩試劑的診所，方便醫師及時診斷處置。

小鎮醫師、新港文教基金會創辦人陳錦煌臉書說，他社區工作夥伴因為2、3天小咳嗽不好，在診間馬上作快篩，結果陽性，按照中央疫情指揮中心規範，帶陽性快篩結果到醫院PCR確診，可能碰到周末衛生所沒人接聽，打1922要留下電話，夥伴等不及，自行騎摩托車到醫院，他和幾位夥伴較親近的人，快篩結果都是陰性。

陳錦煌說，日前參加基金會活動，碰到縣長翁章梁，請縣長協助基層醫師，得到快篩劑及治療病毒藥物，可及時診斷好好處理治療，也可幫忙社區民眾走上與新冠病毒共存的路。

衛生局長趙紋華說，會向中央反映試劑及抗病毒藥物不足問題，中央增加配售試劑管道，方便民眾取得，抗病毒藥物配發也在檢討中，當前防疫視同天然災害處置，設縣及鄉鎮市級指揮中心，縣長、鄉鎮市長是指揮官。

新冠肺炎

延伸閱讀

影／台南長者打疫苗送2劑快篩網大讚 五月天阿信都轉發

180元快篩買氣差都因台灣人「想要便宜的」？律師評論引網友開戰

4大超商開賣快篩試劑首日 至下午陸續完售

冷眼集／快篩劑存量夠不夠 防疫還在口水戰

相關新聞

貴快篩沒人排就說台灣不缺？藍委：飽漢不知餓漢飢

國民黨立委洪孟楷今天表示，有通路昨開賣快篩，但一劑跟實名制差近一倍價錢，馬上就有人在帶風向，說貴的快篩沒人排隊，代表台灣...

監院副院長人選李鴻鈞 綠委有異見

蔡英文總統昨天提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察委員並為副院長，人事案咨文昨送抵立法院。李鴻鈞表示，已向親民黨主席宋楚瑜面報，...

疫情燒不停 基層診所喊話：快篩劑、抗病毒藥快點補足

本土疫情延燒，嘉義縣每天近2百名確診人數，18鄉鎮市統統淪陷，公用快篩試劑只配發8家診所，藥局及偏鄉衛生所販售試劑存貨不...

你給我記者 EP61｜綠營派系角力！初選結果分析 湧言會得靠雙北續命

民進黨六都議員初選結果揭曉，目前台中如火如荼展開，其他五都已成定局，派系消長，透露什麼端倪？ 但初選只是盤小菜，真正大戲要從本月22日起的黨代表及全國地方主委改選投票看起，到了7月中常執評委改選，籌碼交換的水將更深…

「陳智菡被抓包說謊」顏若芳：一定要用這樣低級手段？

快篩試劑議題受討論，台北市府發言人陳智菡表示，中央說要給的73萬劑根本還沒送到；但指揮中心指出，北市有要求三個配送時間，...

從搶口罩到搶快篩 政治防疫優先 讓國家隊一次次崩壞

如果多年後台灣民眾要用一個字概括對這幾年疫情的記憶，「搶」這個字一定會名列前茅。2020年搶口罩、2021年搶疫苗，2022年搶快篩，歷史不斷重演。所謂超前布署的蔡政府防疫團隊，還有各種名目的防疫國家隊，早成了笑話。種下這些惡果的，不是病毒，是蔡政府的防疫心態，始終脫離不了政治考量。在政治利益優先情況下，情況才會逐漸失控。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。