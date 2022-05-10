疫情燒不停 基層診所喊話：快篩劑、抗病毒藥快點補足

本土疫情延燒，嘉義縣每天近2百名確診人數，18鄉鎮市統統淪陷，公用快篩試劑只配發8家診所，藥局及偏鄉衛生所販售試劑存貨不多，嘉縣醫師公會理事長徐超群希望中央疫情指揮中心，增加試劑普及診所，抗病毒藥物比照克流感配發，方便治療愈來愈多確診的輕症、無症狀民眾。

徐超群說，目前輝瑞等抗病毒藥物，只給高危險的確診患者，要透過遠端看診，要簽同意書、填評估表等，程序繁複費時，對如同感冒的輕症、無症狀者，只有症狀治療給藥，面對快篩陽性、確診人數增加，既要與病毒共存，希望比照流感方式，配發克流感藥物，普及抗新冠病毒藥物，方便基層診所醫師給藥治療。

另，縣轄目前只有8家診所有衛生局配發公用快篩試劑，不普及不方便，基層診所遇到患者有症狀，要求快篩，診所無公用快篩試劑，希望增加配發公用快篩試劑的診所，方便醫師及時診斷處置。

小鎮醫師、新港文教基金會創辦人陳錦煌臉書說，他社區工作夥伴因為2、3天小咳嗽不好，在診間馬上作快篩，結果陽性，按照中央疫情指揮中心規範，帶陽性快篩結果到醫院PCR確診，可能碰到周末衛生所沒人接聽，打1922要留下電話，夥伴等不及，自行騎摩托車到醫院，他和幾位夥伴較親近的人，快篩結果都是陰性。

陳錦煌說，日前參加基金會活動，碰到縣長翁章梁，請縣長協助基層醫師，得到快篩劑及治療病毒藥物，可及時診斷好好處理治療，也可幫忙社區民眾走上與新冠病毒共存的路。

衛生局長趙紋華說，會向中央反映試劑及抗病毒藥物不足問題，中央增加配售試劑管道，方便民眾取得，抗病毒藥物配發也在檢討中，當前防疫視同天然災害處置，設縣及鄉鎮市級指揮中心，縣長、鄉鎮市長是指揮官。

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