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「陳智菡被抓包說謊」顏若芳：一定要用這樣低級手段？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前發言人、北市議員擬參選人顏若芳。本報系資料照
民進黨前發言人、北市議員擬參選人顏若芳。本報系資料照

快篩試劑議題受討論，台北市府發言人陳智菡表示，中央說要給的73萬劑根本還沒送到；但指揮中心指出，北市有要求三個配送時間，該事件成為各說各話的羅生門。民進黨前發言人、北市議員擬參選人顏若芳臉書表示，難道北市要以此來賺取政治聲量，一定要用這樣低級的手段？希望台北市長柯文哲管理自己的團隊言行，也請陳智菡公開道歉。

疫情指揮中心指揮官陳時中前天表示，台北市提報12萬劑，中央給了73萬500劑，這些數量不會不夠，甚至高於全國平均值。陳智菡則說，12.5萬劑是中央給北市居家隔離民眾的用量，根本沒有要12萬給73萬的事情，且73萬劑也還沒送到。

疫情指揮中心昨天再指出，中央是在5月6日以電子郵件方式通知各縣市，請各縣市回報「速配點」與「收件人資訊」；而台北市政府方面，回報要在5月9日、5月11日、5月13日，分別配送30萬、23.5萬，以及19.5萬劑。

顏若芳表示，飯可以亂吃，話不能亂說，疫情升溫，大家都非常地忙碌，但不曉得身為台北市發言人的陳智菡，是活在哪個時空，前一秒大放厥詞地說中央要給台北市的73萬快篩劑沒給，砲轟陳時中大善人模樣，但下一秒就被抓包是「說謊」。

顏若芳表示，事實上，疫情指揮中心6日就通知各縣市回報配送點和收件人，並出示與台北市府往來信件，這些都顯示出台北市府同仁早就知道配日量和配送點，證據都歷歷在目也表示，其實台北市府早已知道中央到貨時間，再者送貨時間地點還是台北市府自己決定的。陳智菡應道歉，對自己不實言論負起責任。

北市 陳智菡 疫情

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