立院三讀 配偶、姻親不得代理地方首長
為減少地方行政首長代理人爭議，立法院今天三讀修正「地方制度法」，明定未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等內的姻親關係。
2019年新竹縣竹東鎮鎮長羅吉祥，因賄選被判刑，縣府卻派妻子張順朋代理鎮長，引發爭議。彰化縣德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁等5村長，2018年地方選舉中違反「選罷法」遭判刑，公所指派村長的妻子代理，引起地方反彈。
現行「地方制度法」僅規定，鄉、鎮、市長停職，由縣政府派員代理，而村、里長停職則由鄉、鎮、市、區公所派員代理，並未限制派員代理人的身分或資格。
相關條文修正後，未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等內的姻親關係。
此外，為保障原住民族地區的參政權益，三讀條文明定，山地鄉鄉長若辭職、停職、去職或死亡，派任的代理人也應具備山地原住民身分。
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