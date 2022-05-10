美國務院更新文件 程建人：留「一中政策」未跨紅線

美國國務院更新網站上的美台關係事實清單，與舊版相比，大幅調整內容，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等句，引起關注。外交部前部長程建人受訪指出，文字有些調整，不令人意外，重要的是美國仍遵循「一中政策」，並未跨越紅線。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）回覆本報表示，40多年來，美國的「一中政策」以台灣關係法、美中三個聯合公報、六項保證為依據；美國將持續支持以符合台灣人民意願與最佳利益的方式，和平解決兩岸分歧。

程建人分析，現在美國與中國大陸關係與1979年時很不同，美方普遍視北京為競爭者，也是威脅，在這種情況下，處理台灣問題上有些改變、調整，他不感到意外。

程建人說，「重要的是『一中』（政策）不敢丟，否則就跨了紅線。」

有關美國國務院更新版文字提及六項保證，程建人說，以前台灣希望美國能常講六項保證，但美方過去一段時間因為考慮北京而「偶爾講講」，現在則是經常講，顯示美國要加強與台灣關係，制衡大陸影響力，這與美國自身利益有關。

政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，新版事實清單並未拿掉「一中政策」，但寫了台灣關係法、六項保證，對台灣而言比較友善；不過，美國並沒有說「我們支持台獨」，移除「美國不支持台獨」這句話，並不代表他支持。

嚴震生說，美國拜登政府上任一年多了，總要更新一下各地狀況，此事應不會對美中台關係產生顯著影響。

嚴震生並提出兩個觀察重點，一是未來若媒體詢問美方是否支持台獨，官員如何解釋；另一是美方有無實際行動，如即將舉行的「世界衛生大會」（WHA），美國是否為台灣提案或連署我國友邦提案。

美國國務院5日更新美台關係的現況描述，其中寫道，美國長期遵循基於台灣關係法、美中三個聯合公報、六項保證的「一個中國」政策。