李應元紀念音樂會 蔡英文：你永遠活在我們心中

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
李應元的友人為他發起一場名為「映火」的紀念音樂會，民進黨主席蔡英文（右二）及李應元夫人黃月桂都出席。圖／民進黨提供
李應元的友人為他發起一場名為「映火」的紀念音樂會，民進黨主席蔡英文（右二）及李應元夫人黃月桂都出席。圖／民進黨提供

駐泰國前代表李應元於去年11月過世，昨天李應元的友人為他發起一場名為「映火」的紀念音樂會，在國家音樂廳舉行，曲目都是李應元生前喜愛的歌曲，民進黨主席蔡英文也到場向李應元致敬。當壓軸曲目「伊是咱的寶貝」響起，台上投影許多李應元生前照片，不少人紅了眼眶，表演者謝幕後，現場突然播放李應元生前錄音演唱「思慕的人」，成為最大的「彩蛋」。

昨天音樂會沒有人致詞或任何政治人物、家屬在台前露臉，從頭到尾只有音樂。節目手冊中，蔡英文為音樂會引言，她說，李應元一生擔任過許多公職，不論是立法委員、駐美副代表、行政院秘書長、勞委會主委、雲林縣副縣長、環保署署長或駐泰國代表，在任何職務上都盡心盡力，從來不計個人榮辱、惜情重義、樂於分享，也因此在海內外和社會各界都有許多好朋友。

蔡英文也說，李應元最為人津津樂道的就是「處事圓融、善於協調」，在2004年民進黨副秘書長任內舉辦的「228百萬人手牽手護台灣」活動，充分展現出這項特質。當時，北起基隆市和平島、南至屏東縣佳冬鄉昌隆村，全台超過200萬民眾參與，一起站出來牽起手。這個活動要辦起來不簡單，從中央到地方，需要協調的事項不勝枚舉，經過李應元南北奔波，多方溝通協調，最後成功寫下歷史，「讓國際看見我們守護台灣的決心，也讓大家留下了滿滿的感動。」「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中。」

昨天音樂會出席來賓包括李應元夫人黃月桂、前副總統陳建仁、羅鳳蘋伉儷、文化部長李永得、科技部長吳政忠、民視副總經理胡婉玲、主持人鄭弘儀、民進黨立法院黨團總召柯建銘、音樂會發起人簡學禮、蘇金鳳伉儷等。

李應元 音樂會 民進黨

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