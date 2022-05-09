轟中央活平行宇宙 陳智菡嗆指揮官「電話通了腦子沒通」

快篩頻槓中央，台北市政府發言人陳智菡今天晚間再度在臉書表示，如果快篩夠，台北市政府為何要多次打電話給衛福部高層？明明中央也不夠，否則何必跟地方搶、還要直接徵用？人民更不夠，否則誰要浪費寶貴時間冒著群聚風險，在藥房門口大排長龍？

陳智菡再嗆陳時中，可惜指揮官電話通了、腦子沒通，活在與人民不同時空的平行宇宙，才會一再產出地獄級失言，一次一次在人民傷口上撒鹽。

陳智菡也再批陳時中，就是不夠，怎麼還好意思硬拗「你要12萬我給你73萬」；怎麼還好意思說「各縣市都有庫存」；如果「地方覺得不夠，不用在媒體上面講，可以直接行文或打電話跟他講一下」，陳智菡說，其實真相是，大家都打過電話了⋯⋯。

陳智菡說，四月十二日開始，疫情升溫，防疫政策改為要求輕症或無症狀確診者都留在家，中央開始補助家用快篩劑 給全台居家隔離者，從4月13日至5月6日，一共配發了56萬劑給台北市，「夠嗎？當然不。」

陳提到，從4月10日至今，台北市的確診累計已達8萬1045人，以每個人平均匡列8至10個接觸者來算，中央發的56萬快篩劑，遠遠不足。除居隔者，北市衛生局要提供各院醫療人員及醫療用途；教育局要提供給被居隔學生及教職員；還有數以千計的防疫相關人員要經常性快篩。

北市府從今年1月18日至5月6日向廠商下訂201萬劑快篩劑，總金額高達1.93億。

但陳說，只是交貨日到了，「我們卻經常接到廠商的來電通知，說你們的訂單已經被中央徵用！活生生攔截，北市至今已經被徵收掉24萬。」台北市現在每天張開眼睛，一天就發掉好幾萬，來自各地的需求聲聲催促，每個局處都把為數不多的快篩劑當寶貝嚴加看管。

陳也提到，她就曾親眼看過，A局處在會議上苦苦拜託B局處借用，還得再三保證送還日期、只差沒畫押，簡直是快篩劑自救會。「不夠就是不夠，全台灣的人都懂，只有防疫指揮官說 『他聽不懂』」。