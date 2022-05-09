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批防疫亂象世界第一 朱立倫提3點解決問題

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫。圖／取自朱立倫臉書

本土疫情升溫，國民黨主席朱立倫今天表示，就在母親節，台灣新增確診數登上了世界第一，相較政府一個月前啟動所謂的「新防疫模式」時還誇口「台灣防疫世界第一」，非常諷刺。一個月以來，台灣的防疫「亂象」，恐怕才是世界第一。

朱立倫透過臉書指出，連續三天破4萬人確診，5月7日的4萬6377例和5月8日的4萬4294例，除以我國人口2326.8萬人，分別是約總人口的0.2%和0.19%，而全台學生417.2萬人，已超過3.9萬人染疫，占全體學生近1%。儘管今日新增確診數稍降到4萬263例，但考慮到假日效應，接下來數字恐怕還會往上。

朱立倫說，每一個數字背後，都是一個家庭。持續往上的數字，還有快篩價格。當蔡英文總統承諾「準備一億劑快篩，平均價格一劑100元」時，民眾從藥局排到便利商店、再排到藥妝店，卻仍一劑難求，而今天新上架鋪貨開賣、一人限購一劑的快篩，竟是180元。

朱立倫說，一位基層勞工三餐的便當錢，在物價飆漲下，可能也早已超過180元。當國外有約30-50元的快篩、到處都買得到，當美國可以向政府訂購快篩免費送到家裡，政府「超前部署」喊了2年，討論共存也非一、兩天，卻始終把負擔轉嫁在人民身上。

朱立倫說，當政府不願意解決問題，只敢動用網軍甚至黨政資源抹黑提出問題的在野黨，國民黨會持續為民發聲，並提出三點務實主張解決問題。包括解決缺快篩亂象，開放自主進口合規快篩，比照之前的口罩及血氧機，開放民眾自主少量從海外購入快篩，政府可列出清單，規範僅限歐盟、美國等地通過核可的快篩，緩解缺快篩亂象。

其次，朱立倫說，解決快篩配售不均，快篩資訊便民查詢。多位民進黨縣市首長都抨擊快篩不足，政府查詢系統更是難用，網友卻可不到一天就開發用Line Bot秒查所在地快篩庫存，政府應該盡速跟進調整，幫助民眾更便捷取得快篩。

第三，朱立倫說，解決快篩採購亂象，合法合理採購機制。政府雖開放各縣市、企業採購快篩，但各單位取得價格不一，更遠低於政府賣給民眾的市價，民眾做何感想？而衛福部的緊急採購專案不但爆出嚴重爭議，到現在都不願公布會議紀錄，更讓人質疑是黑箱作業。以上問題，政府應盡快公開說明，不要只會自誇世界第一，做事卻讓人感覺是世界倒數。

快篩 朱立倫 美國

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