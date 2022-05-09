立委問誰有快篩？ 主計長朱澤民神來一筆：有需要跟莊人祥借

快篩劑人人缺，立委高嘉瑜今天在立院財政委員會詢問在場的主計總處主計長朱澤民、審計長陳瑞敏以及莊人祥，手上是否有快篩試劑？高齡73歲的朱澤民表示，自己感覺目前身體很好，不用去搶快篩；陳瑞敏則說，家中目前沒有快篩；莊人祥說，太太有買，他自己先前也有買、只是用掉了。朱澤民最後神來一筆「我如果有需要，再去跟莊人祥借」。

立院財政委員會排定快篩亂象專案報告，邀請主計總處、審計部首長列席備詢，衛福部、財政部等單位也都派員出席，其中衛福部由莊人祥代表列席。

高嘉瑜一上台就詢問台上官員「手上有快篩嗎?」朱澤民第一個回答:「我目前身上感覺很好，所以沒有搶快篩」陳瑞敏也說，目前沒有快篩；莊人祥回答：「我太太有買，我先前也有買，但用掉了」

高嘉瑜忍不住向朱澤民表示，雖然沒症狀不用篩，但主計長73歲了，是高危險群，朱回：「我身體好不用去搶」，但高還是說，最好還是至少有一劑，沒想到朱澤民神來一筆，「我個人認為沒有必要，沒有去搶快篩，莊(人祥）手上還有，我會去跟他借」，擔心被人指特權，朱澤民特別再補一句「我是借他私人的快篩」。