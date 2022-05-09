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國際人權審查會議開幕 陳菊：我是主任委員、責任重大

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
陳菊今天在國際人權審查會議中致詞。圖／法務部提供
陳菊今天在國際人權審查會議中致詞。圖／法務部提供

國際「兩公約」第三次國家報告國際審查會議今天在「張榮發基金會」舉行，行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、政務委員羅秉成、法務部長清祥出席。陳菊說，她兼任國家人權委員會主委，要讓台灣有人權保障，並追求普世價值。

陳菊說，台灣歷經長達38年的戒嚴時期及艱辛的民主化過程，在邁向自由民主與全世界追求重視人權時，她接下國家人權委員主任委員責任重大。

陳菊說，台灣接下來還有「身心障礙者權利公約（CRPD）」、「聯合國兒童權利公約（CRC）」、「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」等審查會議，政府如果有不足，國家人權委員會願做平台，隨時檢討改善。

蘇貞昌說，我國從2009年通過「兩公約」以來，力求政府施政與國際人權接軌，主動邀請國際人權專家來台審查，有值得肯定的成果，這些作為顯示台灣能以具體行動落實國際公約，並有積極參與國際事務的決心。

蔡清祥說，期許審查會議可作為政府與民間溝通的平台，更期望借重國際審查委員的經驗，協助我國在人權議題上實踐「兩公約」。

今天審查會議開幕式邀請來自奧地利、馬來西亞、丹麥、加拿大、印尼、德國、菲律賓、韓國、紐西蘭等國家重量級人權專家與會，審查會議則有6大亮點。

亮點包括「專屬網站Youtube直播」、「聯合國的高度世界的廣度」、「新成員新議題」、「全新夥伴共同陣線」、「更協調的NGO參與」、「新疫情新挑戰」。

法務部法制司指出，「兩公約」及「世界人權宣言」是聯合國最重要的人權文書，落實情形與每個人都息息相關，本次國際審查委員日後將參照聯合國準則，提出結論性意見與建議。

人權 陳菊 聯合國

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