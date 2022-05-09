陳時中公布快篩到貨3日期自認速度快 北市：可能部長覺得夠

台北市近日因快篩頻槓上中央，指揮官陳時中今下午表示近期快篩會到貨，認為他們速度不算慢，台北市副市長黃珊珊表示，民眾排隊買快篩是事實，但「快篩劑到底夠不夠？部長可能覺得夠」；另中央宣布190家診所提供PCR採檢服務，但許多診所表示沒有接獲通知。

快篩劑短缺，民眾只能長時間在藥局外排隊等候購買快篩劑，下午陳時中表示，本月9日、11日、13日（公費快篩劑）將到貨，認為速度還算快。

黃珊珊下午召開防疫記者會表示，「快篩劑到底夠不夠，部長可能覺得夠」，但現在很多人在排隊，許多人上班沒時間排，只能請父母排，甚至要請南部家人幫忙排隊，這是存在的事實，還是希望中央讓民眾快一點拿到快篩，不要讓民眾恐慌。

另中宣布190家診所提供PCR篩檢服務，但很多家診所反映沒有接獲中央告知及相關配套措施、也沒有設備，黃珊珊表示，確實有發現這樣的情況，本來想讓民眾知道，中央也公告了，但很多里長反應多間診所表示沒有提供PCR服務，認為中央提供不好的資訊，應盡量避免。

黃珊珊表示，盼接下來中央徵用的快篩能盡快提供給民眾，讓市民在藥局就能立刻取得，現在超商也開始上架販售，雖然價格較高，但至少買得到。