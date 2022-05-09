監院重複彈劾檢察官 國民黨批斲傷司法獨立精神

監察院日前公告，檢察官陳隆翔承辦民進黨前立委段宜康「曲棍球協會詐領補助款案」二度遭彈劾。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，此舉違背司法「一事不再理」的法治原則、斲傷司法獨立精神。

黃子哲批評，民進黨除了提名陳師孟讓監察院成為「東廠」打手，現又有監委高涌誠、林郁容堂而皇之違反法治精神，二度彈劾秉公行事的檢察官，企圖讓司法界噤聲，請問這不是政治追殺，什麼才是政治追殺？蔡英文總統還如何推行已成笑話的司法改革？

黃子哲指出，過去段宜康與魏明谷在競選彰化縣長期間，曾誣指國民黨籍候選人林滄敏涉嫌侵占公款，但經調查後，法院已判決段宜康與魏明谷敗訴，須賠償林滄敏名譽損失。沒想到段宜康「博歹筊」不願吞下曲棍球就算了，竟還向監委陳情彈劾當時承辦案件的檢察官陳隆翔違法失職。

黃子哲表示，段宜康無視法治、行徑囂張，而監察院竟沆瀣一氣，與政治聯手斲傷司法獨立，相信國人絕對無法接受。在陳隆翔被初次提起彈劾時，司法院職務法庭就已判決該案「不受懲戒」，也認為監委提出再審「顯無理由」而駁回。

黃子哲說，沒想到高涌誠、林郁容竟仍敢公然違背「一事不再審」的司法原則二度彈劾陳隆翔，甚至也沒有保障被彈劾人的答辯機會，讓程序正義淪為空談，更讓監察院成為戕害司法公信力的始作俑者，害台灣民主法治的精神蕩然無存。

黃子哲表示，民進黨政府提名監察委員唯親是用，昔有陳師孟甘作東廠打手，今有高涌誠、林郁容戕害司法獨立，如果不是有民進黨作為他們的後盾，難道他們敢這樣大言不慚、肆意妄為？他呼籲，民進黨必須向外界說明清楚，以昭公信，否則成為傷害司法的歷史罪人，相信台灣人民都會記在心上。