北市刪防疫預算惹議 蔡炳坤：陳時中說「不要再買疫苗了」

北市府編預算後又請議會刪28億疫苗與防疫用品預算，議員游淑慧批評市府錯估疫情形勢。台北市副市長蔡炳坤今天還原當時情況。蔡說，去年為28億採購疫苗，他陪柯文哲拜會陳時中，當時陳時中非常明確告知柯「不要再買了、中央已經買很多」、陳當時還提到「擔心挨罵」，為什麼買這麼多疫苗？陳更說，防疫物資包括藥物等中央都有準備。

蔡炳坤今天說，大家回想那個階段，所有快篩不都是中央準備、提供？在那樣的時空底下，北市府才沒有積極爭取28億元預算，這也是為什麼今年5月8日，柯文哲會說「太相信中央」的由來。

蔡炳坤表示，去年編列預算時，北市府的確有要編28億元採購疫苗，但當時自行採購疫苗，會面臨到兩個問題，包括疫苗屬於防疫戰略物資，必須要向衛福部食藥署提出專案輸入核准，等同要中央同意才能購買；另外即使購買了，也要交給中央統籌運用，基於這兩點，他與衛生局長黃世傑陪同市長柯文哲，去年10月25日到CDC拜會衛福部長陳時中。

蔡炳坤說，當天的拜會，儘管主要針對中央疫苗預約系統供需間不太穩定，希望找到好的解決方式，當天也交換意見，向陳提到北市府要花28億元買疫苗，當時陳部長非常明確告知，「不要再買了，中央已經買很多」，陳更提到，防疫物資包括藥物等中央都有準備，但蔡也坦言「那一次會議，沒有針對快篩試劑交換意見」。

蔡炳坤說，市議會對預算的支持，北市府真的很感謝，即時沒有28億元，市府也有17億元的災損金可以運用，一個階段、一個階段，還是要解決問題，不是停留在不同時空的情況，既然中央提到防疫物資由中央準備，的確需要為地方準備更多的物資。