陳菊：面對國際對台灣人權的檢驗 要非常努力

行政院長蘇貞昌、國家人權委員會主委陳菊及法務部長蔡清祥上午出席法務部主辦的「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。陳菊致詞時表示，人權必須永久的追求，如果有不足、需要努力的地方，人權會願做為平台，在政府與民間之間溝通、對話，隨時檢討改善；面對國際對台灣人權的檢驗，要非常努力。

陳菊表示，台灣歷經長達38年的戒嚴時期及艱辛的民主化過程，在邁向自由民主與全世界追求重視人權時，她接任人權會主委，責任非常重大，必須讓台灣能有人權保障、努力追求普世人權價值。

陳菊說，1997年就有民間團體不斷向政府呼籲，因此在2009年台灣首次將兩公約國內法化，2010年在總統府成立人權諮詢委員會，經過折衷、討論後才成立國家人權委員會，這是人權會成立後第一次參與國際審查會議，人權會要承擔起台灣願意重視、尊重人權，與國際一起努力。

陳菊表示，人權是永遠的努力、必須永久的追求，如果有不足、需要努力的地方，人權會願做為平台，在政府、民間之間溝通、對話，隨時檢討改善。接下來還有身心障礙者權利公約（CRPD）、聯合國兒童權利公約（CRC）、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）等國際審查會議，要面對國際對台灣人權的檢驗，真的要非常努力。