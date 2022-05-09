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陳菊：面對國際對台灣人權的檢驗 要非常努力

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌、身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊今天上午出席法務部主辦的「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。記者曾原信／攝影
行政院長蘇貞昌、身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊今天上午出席法務部主辦的「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。記者曾原信／攝影

行政院長蘇貞昌、國家人權委員會主委陳菊及法務部長蔡清祥上午出席法務部主辦的「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。陳菊致詞時表示，人權必須永久的追求，如果有不足、需要努力的地方，人權會願做為平台，在政府與民間之間溝通、對話，隨時檢討改善；面對國際對台灣人權的檢驗，要非常努力。

陳菊表示，台灣歷經長達38年的戒嚴時期及艱辛的民主化過程，在邁向自由民主與全世界追求重視人權時，她接任人權會主委，責任非常重大，必須讓台灣能有人權保障、努力追求普世人權價值。

陳菊說，1997年就有民間團體不斷向政府呼籲，因此在2009年台灣首次將兩公約國內法化，2010年在總統府成立人權諮詢委員會，經過折衷、討論後才成立國家人權委員會，這是人權會成立後第一次參與國際審查會議，人權會要承擔起台灣願意重視、尊重人權，與國際一起努力。

陳菊表示，人權是永遠的努力、必須永久的追求，如果有不足、需要努力的地方，人權會願做為平台，在政府、民間之間溝通、對話，隨時檢討改善。接下來還有身心障礙者權利公約（CRPD）、聯合國兒童權利公約（CRC）、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）等國際審查會議，要面對國際對台灣人權的檢驗，真的要非常努力。

人權 陳菊 台灣人

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