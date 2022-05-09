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動物藥商接手3.8億快篩採購 藍黨團：高登2.0？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團指出，另一間獲得衛福部授權緊急採購快篩試劑的廠商「弘朗生物科技」，前身是動物用藥公司，資本額330萬元，卻取得政府400萬劑、3.8億元政府標案。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團指出，另一間獲得衛福部授權緊急採購快篩試劑的廠商「弘朗生物科技」，前身是動物用藥公司，資本額330萬元，卻取得政府400萬劑、3.8億元政府標案。圖／國民黨團提供

繼高登環球生醫有限公司被爆出，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，相關風波延燒。國民黨立院黨團總召曾銘宗今下午舉行記者會指出，另一間獲得衛福部授權緊急採購快篩試劑的廠商「弘朗生物科技」，前身是動物用藥公司，資本額330萬元，卻取得政府400萬劑、3.8億元政府標案，被質疑是「高登2.0」。

國民黨團書記長萬美玲指出，弘朗原是動物用藥公司，2020年4月7日才變更增加販售醫材。高登經過媒體查證，辦公室人去樓空，弘朗卻是位在民宅中。這些廠商看來都是在賺訊息早先知道的「資訊財」。

萬美玲質疑，是否有人先給資訊，不管是小吃店變更，或營業項目做調整，都可以趕上這波緊急採購？到底是誰邀約安排這些廠商承接快篩採購案，誰事前知道訊息告訴這些廠商，衛福部都應該出面說清楚講明白。採購案屢傳出黑幕，不是指揮官陳時中一句「政治干預商業」，就可掩蓋事實。

國民黨立委林為洲說，從這次採購爭議看到，所謂「生物科技公司」顛覆他們對生物科技的理解。弘朗原本在賣動物用藥，從Google地圖來看，稱公司都太抬舉，「公司設立在看起來像農舍的地方」，大家對生科公司的印象，要不設在內科或是南軟，這不是農舍是什麼？

林為洲表示，弘朗在經濟部網站的公司簡介稱「熱情創新是弘朗的基本精神」、又說他們「擁有最新的基因生物檢測技術」。他不敢直接指控說有圖利之嫌，但至少可批評指揮中心，「找的廠商怎麼都是這款？動輒幾億的標案給這種公司做，放心嗎？」還是因爲緊急的關係，隨便有就好？

林為洲質疑，如果財力不足，5月底交不出貨，政府再來怪廠商不負責任嗎？採購應該要評比廠商能力吧？敢講就給，超前部署在哪裡？

國民黨立院黨團指出，另一間獲得衛福部授權緊急採購快篩試劑的廠商「弘朗生物科技」，前身是動物用藥公司，資本額330萬元，卻取得政府400萬劑、3.8億元政府標案。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團指出，另一間獲得衛福部授權緊急採購快篩試劑的廠商「弘朗生物科技」，前身是動物用藥公司，資本額330萬元，卻取得政府400萬劑、3.8億元政府標案。圖／國民黨團提供
國民黨團指出，「弘朗生物科技公司」地址在地圖上顯示為民宅。圖／國民黨團提供
國民黨團指出，「弘朗生物科技公司」地址在地圖上顯示為民宅。圖／國民黨團提供

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