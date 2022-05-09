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議員批謀「篩」害命強占2.8萬劑快篩 北農反駁

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北農先前實施快篩陰才能入場措施，北農員工及從業人員進入市場前，出示所領取快篩試劑，並自行完成篩檢作業後的「陰性證明」，供管制人員檢查，投入「快篩試劑回收箱」才能進入拍賣市場。記者黃義書／攝影
北農先前實施快篩陰才能入場措施，北農員工及從業人員進入市場前，出示所領取快篩試劑，並自行完成篩檢作業後的「陰性證明」，供管制人員檢查，投入「快篩試劑回收箱」才能進入拍賣市場。記者黃義書／攝影

國內疫情升溫，為降低批發市場風險，北市府依蔬菜公會、青果公會、環南市場與魚市從業人員人數，向中央爭取2.8萬支快篩劑，但議員吳沛憶質疑，北農總經理翁震炘仍強占囤積快篩，放生攤商；北農則反駁，這批是給北農採取以篩代隔的快篩劑。

吳沛憶指出，她4月29日與立委林昶佐召開協會為批發市場從業人員爭取2.8萬劑快篩，而台北市副市長黃珊珊同時也向農委會主委陳吉仲替北農爭取疫苗，數量剛好也是2.8萬劑，但兩批快篩劑計算依據不同。她與林昶佐是以蔬菜、青果、環南與魚市的公會、自治會等共1.4萬人，以每人2劑計算，黃珊珊則是以批發市場每日進出4000人的1周所需計算。

吳沛憶批，公文白紙黑字告知，這批2.8萬劑快篩需求是來自攤商而非北農，市府更召開正式會議釐清這兩批快篩不同。目前環南與魚市已獲得部分快篩，但蔬菜及青果公會仍未拿到應撥配的數量。

吳說，從業人員互相密切接觸，需整體防疫，但北農將市場內外切割，無視整體人員及社區防疫需求，且農委會日前再次修改指引，「進出一市已無需快篩」，翁震炘卻仍強占，根本謀篩害命。

北農則反駁，並無強占2.8萬劑快篩劑，該批快篩劑是黃珊珊與陳吉仲多次討論後決定，「由中央發給北農2.8萬快篩」，採取以篩代隔策略，凡進入北農的從業人員，均須持快篩陰性才能入場拍賣。

北農指出，第一果菜批發市場4月下旬疫情升溫，翁震炘為確保北農拍賣作業正常運作，5月1日上午向農委會及農糧署反映要求快篩試劑，農委會及農糧署即刻向疾管署爭取，每天4000劑、7天總計2.8萬劑，執行快篩陰進場措施，5月2日中央基於緊急防疫需求即刻撥給，並交給北農執行。

北農強調，農糧署5月4日也發布新聞稿指出，農糧署已向指揮中心爭取北農一周所需2.8萬劑快篩試劑，提供給北農使用；一市自5月3日至5日、二市自5月4日至5日執行快篩陰才能進場，一市共發出9264劑、二市發出1699劑，北農也在5日依農委會指示，撥給市場處2000劑；阻隔快篩陽進場後，北農確診人數已明顯下降，未來將視疫情發展，滾動式調整快篩陰才能進場措施，確診批發市長正常運作。

市場從業人員依北市府數位通行證領取快篩劑。圖／市場處提供
市場從業人員依北市府數位通行證領取快篩劑。圖／市場處提供

快篩試劑 北農 農委會

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