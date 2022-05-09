快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓明舉行新總統尹錫悅就職典禮 我未正式受邀

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮上午出席立法院外交及國防委員會報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，回應推動公眾外交的相關問題。記者蘇健忠／攝影
外交部長吳釗燮上午出席立法院外交及國防委員會報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，回應推動公眾外交的相關問題。記者蘇健忠／攝影

南韓明天舉行新任總統尹錫悅就職典禮，外交部吳釗燮今備詢時證實，台灣尚未收到韓方正式邀請。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

民進黨立委王定宇透過線上質詢，尹錫悅即將就任，台灣是否獲邀參加其就職典禮？吳釗燮表示，原先希望能依照往例邀請立委前往參加，但因疫情因素未能安排。

王定宇追問，就職典禮在即，韓方是否並未正式邀請台灣參與？吳釗燮回應，「委員說的對。」

在得知就職典禮是由現任總統文在寅籌備後，王定宇問，邀請過程中漏了台灣，外交部是否有向韓方表達我方態度？吳釗燮說，有持續管道讓韓方知道，我方也希望能恭賀總統當選人就職。

外交部發言人歐江安日前在記者會說，原本規畫循往例組團赴韓致賀，但目前我國疫情快速升溫，加上立法院仍在會期中，我國立院代表團自韓返台後需進行「7+7」的隔離檢疫期，將影響出國委員的問政及選民服務；綜合考量我國防疫及境管措施等因素，此次將由我國駐韓國代表處就近派員參與典禮及表達致賀。

吳釗燮 外交部 王定宇

延伸閱讀

南韓總統就職典禮未正式受邀 吳釗燮：持續溝通爭取

美將舉行第二屆新冠峰會 吳釗燮：台灣已獲邀

影／對美採購防衛性武器 吳釗燮：盡量去爭取

美促台買不對稱作戰武器 吳釗燮：爭取有助台防衛武器

相關新聞

今年首批BNT成人疫苗185.7萬劑今日上午抵台

中央流行疫情指揮中心今日宣布，今年採購的第一批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗185.796萬劑，已於今日...

確診輕症去哪？ 亞東院長邱冠明：待在家是最安心選項

國內本土疫情持續升溫且還看不到高峰期，國內篩檢及專責病房亮量一再追加，外界憂量能相當吃緊。亞東醫院院長邱冠明出席疫情記者...

影／獲提名任監院副院長 李鴻鈞：感謝總統肯定

蔡英文總統今天提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察委員，並任副院長一職，人事案咨文今天上午送抵立法院。李鴻鈞下午在立法院召開記者...

預防輕症轉中重症 民眾需要「實用」資訊

疫情在變，民眾關心的問題也在變。隨著確診人數陡升，關注的重心漸漸從每天有多少人染疫，轉向「中重症案例」及「死亡案例」的兩個關鍵數據。當人數已不再是重點，救治中重症病患以及壓低死亡案例的比例就是政府防疫的重中之重。

議員批謀「篩」害命強占2.8萬劑快篩 北農反駁

國內疫情升溫，為降低批發市場風險，北市府依蔬菜公會、青果公會、環南市場與魚市從業人員人數，向中央爭取2.8萬支快篩劑，但...

南韓明舉行新總統尹錫悅就職典禮 我未正式受邀

南韓明天舉行新任總統尹錫悅就職典禮，外交部長吳釗燮今備詢時證實，台灣尚未收到韓方正式邀請。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。