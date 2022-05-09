南韓明舉行新總統尹錫悅就職典禮 我未正式受邀

南韓明天舉行新任總統尹錫悅就職典禮，外交部長吳釗燮今備詢時證實，台灣尚未收到韓方正式邀請。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

民進黨立委王定宇透過線上質詢，尹錫悅即將就任，台灣是否獲邀參加其就職典禮？吳釗燮表示，原先希望能依照往例邀請立委前往參加，但因疫情因素未能安排。

王定宇追問，就職典禮在即，韓方是否並未正式邀請台灣參與？吳釗燮回應，「委員說的對。」

在得知就職典禮是由現任總統文在寅籌備後，王定宇問，邀請過程中漏了台灣，外交部是否有向韓方表達我方態度？吳釗燮說，有持續管道讓韓方知道，我方也希望能恭賀總統當選人就職。

外交部發言人歐江安日前在記者會說，原本規畫循往例組團赴韓致賀，但目前我國疫情快速升溫，加上立法院仍在會期中，我國立院代表團自韓返台後需進行「7+7」的隔離檢疫期，將影響出國委員的問政及選民服務；綜合考量我國防疫及境管措施等因素，此次將由我國駐韓國代表處就近派員參與典禮及表達致賀。