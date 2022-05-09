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Ct值僅19！郭昭巖自曝確診 北市議員第10位

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員郭昭巖昨日在臉書自爆自己確診了，Ct值19。圖／截自北市議員郭昭巖臉書
北市議員郭昭巖昨日在臉書自爆自己確診了，Ct值19。圖／截自北市議員郭昭巖臉書

國民黨台北市議員郭昭巖曾與確診的台北市立聯合醫院副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟接觸1個小時，上月20日被列為居家隔離對象；她昨日（8日）在臉書PO文表示，「天啊！我確診了！」Ct值為19。若再加上郭昭巖，台北市議會目前累計已有10名議員染疫。

郭昭巖8日在臉書PO文表示自己確診了，4月中旬因為幫忙處理醫療爭議，與院方確診者接觸被居家隔離5天，結果8日快篩呈現陽性，趕忙到醫院做PCR，Ct值為19，確定染疫。

郭昭巖提到，因為有過敏性鼻炎，平時幾乎每天都會鼻塞或打噴嚏，也經常喉嚨痛，所以一開始都是到診所看診，之前快篩也是陰性，沒想到6日流了一個晚上的鼻水，7日晚上開始嚴重咳嗽，警覺不對趕緊快篩，果然出現2條線，不過，她目前的症狀只有咳嗽和流鼻涕，幸好並未出現其他嚴重症狀。

「自己不舒服倒比較不在乎，就算不舒服，打疫苗了，應該類似感冒症狀吧。」郭昭巖強調，事後已打電話請爸媽、這幾天有講話比較久的朋友進行快篩，至於公務的部分，將改採線上服務，並以視訊方式出席會議。

目前北市議會確診議員包含無黨籍黃郁芬、民進黨王閔生、鍾佩玲、新黨侯漢廷，以及國民黨戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀，郭昭巖成為第10位。

北市 快篩 居家隔離

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