酸林氏璧嗆陳文茜 孫大千:民沒快篩和藥 不來說幾句？

資深媒體人陳文茜在臉書發文批評政府管控新冠藥物，而前台大醫院感染科醫師林氏璧則反嗆陳內容有明顯錯誤。對此，前立委孫大千認為，善意的更正建議和貶抑的諷刺言論，這中間還是有很大的差別。林氏璧身為一位專業的感染科醫師，對於台灣民眾買不到快篩，得不到口服藥的悲慘狀況，難道不應該出來說幾句話嗎？

孫大千表示，自己是一位「文茜的世界週報」的忠實觀眾，很感謝林氏璧為這個節目提供了一些正確的訊息。不過，善意的更正建議和貶抑的諷刺言論，這中間還是有很大的差別。

孫大千指出，長期以來許多綠媒對於特定疫苗所發表的不實言論，林氏璧是否有用面對「文茜的世界週報」同樣的態度，及時做出澄清和糾正？期待林氏璧醫師對於綠媒節目和名嘴的錯誤言論也能夠如此的義正詞嚴。

孫大千表示，雖然美國對於新冠肺炎的口服用藥並非適用於所有年齡以及全部狀況，但是至少美國民眾可以透過簡單的網站就能夠在自己家中附近的藥房或診所取得口服藥，政府在網站上甚至強烈的建議民眾，必須在症狀發生後五天內服藥。

孫大千表示，美國政府已採購2000萬份Paxlovid，目前供應充足，發送地點也從原本的2萬處增至將近4萬處。「請問林氏璧醫師，台灣政府做到了嗎？」身為一位感染科醫師，對於台灣民眾買不到快篩，得不到口服藥的悲慘狀況，難道不應該出來說幾句話嗎？

孫大千表示，指揮中心口口聲聲強調的一條龍服務，然而事實上從測試到治療的完整過程中，漏洞百出，民眾莫衷一是。身為一位專業的感染科醫師，難道不應該對政府提出嚴厲的批評和正確的建議嗎？就是因為太多的專業人士在主管機關面前沉默不語，低頭縱容，才會導致指揮中心無能擺爛，全民受害。