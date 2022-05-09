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2度彈劾陳隆翔 檢察總長邢泰釗下第一道令：研究正當性

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
新、卸任檢察總長交接，由法務部蔡清祥監交。記者王聖藜／攝影
新、卸任檢察總長交接，由法務部蔡清祥監交。記者王聖藜／攝影

法務部今天舉行新、卸任檢察總長交接典禮，法務部長蔡清祥將卸任檢察總長江惠民的印信監交給新任檢察總長邢泰釗；監察院上周五「二度」彈劾檢察官陳隆翔，大傷檢察元氣，邢泰釗與江惠民致詞時，不約而同力挺陳隆翔。

邢泰釗說，基層檢察官為司法奉獻青春、犧牲健康，他長期在一、二審服務，感到非常欽佩，民眾對司法愛深、責切，對司法有高度期待，檢察官行使職權，應受憲法的保障，邢今天第一天走馬上任，他話鋒一轉，就提到監察院彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔事件。

邢泰釗說，我國檢察行政事項原則的一體性，來自於德國，他已請調最高檢察署辦事的檢察官李進榮籌組跨級、跨審專案小組，就幾點事項來協助陳隆翔。

邢泰釗表示，這幾點中第一點是「一事不再理」的問題，第二點是懲戒事項綜合觀察性的問題，第三點是彈劾正當性的法律程序問題，第四點則是檢察官職權核心事項的問題，「我們要來協助陳檢察官」。

江惠民說，上周五監察院彈劾陳隆翔是送他「畢業禮物」，但這個案件是2位政治人物糾紛， 經內部主任檢察官、檢察長及外部2審級一路審核通過，遺憾的是 ，彈劾案卻是特定人物不惜侵犯司法權，且逾越了憲法紅線。

江惠民說，彈劾案傷害檢察權的獨立姓，且造成嚴重的寒蟬效應，令陳隆翔花很多時間、精力去面對監察院跟懲戒法院開庭，無法好好辦理公務。

江說，監察委員針對檢察官自主的裁量權部分，窮極一切對細微事項指責檢察官的不適當，他希望監察委員能夠堅守應有的憲法分際。

蔡清祥監交前致詞說，盼望新任檢察總長與法務部共同努力，貫徹政府政策，並在年底選舉查賄工作上帶領全體檢察同仁共同辦案，也希望貪汙案的定罪率能提高，檢察官能將偵查、公訴業務精緻化。

檢察總長邢泰釗。記者王聖藜／攝影
檢察總長邢泰釗。記者王聖藜／攝影

檢察官 邢泰釗 江惠民

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