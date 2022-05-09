影／北市批中央扣著快篩慢慢發 陳時中：雙北還有多餘

立法院社福及衛環委員會今審議醫師法及醫療事件與爭議預防處理法，邀請衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中列席備詢，日前基隆市長林右昌表示快篩實名制的銷售方式要改，台北市副市長黃珊珊也認為快篩試劑不足，等同棄守。甚至北市府發言人陳智菡批中央扣著慢慢發，還要地方發函三催四請、要人民排隊苦候，中央官員還營造出一副大善人布施的模樣，怎麼好意思？

陳時中受訪表示，快篩實名制現在剩餘量最多的在雙北、桃園、基隆，都有稍微超過一點，並沒有某些縣市剩很多、有些縣市都不夠的情況，但個別藥局一定有此情況，會根據販售情況增減配額。陳時中也預估5月20日到6月10日會達到疫情高峰，7月已往下走，在醫療量能充足下，可望放寬邊境。至於到時是否也能脫口罩？陳時中表示，當然。但希望有些場所不要放這麼快，或許戶外或空曠場所可以慢慢放。 立法院社福及衛環委員會今審議醫師法及醫療事件與爭議預防處理法，邀請衛福部部長陳時中列席備詢，陳時中預估5月20日到6月10日會達到疫情高峰，7月已往下走，在醫療量能充足下，可望放寬邊境。記者許正宏／攝影